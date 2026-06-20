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63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hasat edilen buğdayın paylaşımı sırasında çıkan aile içi tartışma cinayetle bitti. Kendisine az ürün verildiğini iddia eden 34 yaşındaki Mesut D., 63 yaşındaki babası Nesih D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamazken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

  • Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, hasat edilen buğdayın paylaşımı sırasında çıkan tartışmada 34 yaşındaki Mesut D., 63 yaşındaki babası Nesih D.'yi silahla vurarak öldürdü.
  • Mesut D., kendisine daha az buğday verildiğini iddia ederek babasıyla tartışmaya başladı.
  • Olayın ardından kaçan şüpheli Mesut D.'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, hasat edilen buğdayın paylaşımı sırasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kendisine daha az ürün verildiğini iddia eden 34 yaşındaki şahıs, tartıştığı 63 yaşındaki babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan hasat edilen buğdayın paylaşımı sırasında aile içinde bir anlaşmazlık yaşandı. 34 yaşındaki Mesut D., hasattan payına düşen buğdayın az olduğunu öne sürerek babası Nesih D. (63) ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen ve sözlü tartışmadan kavgaya dönüşen olayda gözü dönen Mesut D., belinden çıkardığı tabancayla babasına ateş etti. Kurşunların hedefi olan talihsiz baba, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan köylülerin ve aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nesih D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaşlı adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR 

Olayın ardından kaçan şüpheli Mesut D.’nin yakalanması ve cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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