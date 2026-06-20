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Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim

Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim Haber Videosunu İzle
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
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A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kaleci Uğurcan Çakır duygusal açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizden özür dilerim. Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık. Buraya gelenlerden de özür dilerim" dedi.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, grup aşamasında elendi.
  • Milli kaleci Uğurcan Çakır, taraftarlardan özür dileyerek 'Ülkemizden özür dilerim' dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlılar, Avustralya mağlubiyetinin ardından Paraguay karşısında da puan alamayınca son maç öncesinde elendi.

UĞURCAN'DAN DUYGUSAL SÖZLER

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan milli kaleci Uğurcan Çakır, yaşanan hayal kırıklığını gizleyemedi. Maç hakkında konuşmanın zor olduğunu belirten tecrübeli file bekçisi, taraftarlardan özür diledi.

"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Uğurcan Çakır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizden özür dilerim. Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık. Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok. Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik."

"BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

Milli kaleci, son yıllarda elde edilen sonuçların beklentileri artırdığını ancak Dünya Kupası'nda bunun karşılığını veremediklerini söyledi.

Uğurcan, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız" dedi.

"GENÇ VE İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Açıklamalarının sonunda geleceğe dair umutlu konuşan Uğurcan Çakır, milli takımın önemli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurguladı. Tecrübeli kaleci, "Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Uğurcan mücadele yoktu mücadele etseniz tamam olmadı diyeceğiz diğer takımlarda ayağı kırılan kafası yaralanan sedye ile taşınan oyuncular vardı demekki mücadeleyi onlar vermiş ölümüne oynamislar

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