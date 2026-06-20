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A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz Haber Videosunu İzle
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Serdar Ali Çelikler'in yaptığı "Siz Haiti'siniz" yorumu gündem oldu. Sert eleştiri geniş yankı uyandırdı.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilerek grup aşamasında elendi.
  • Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım'ın performansını eleştirerek 'Siz Haiti'siniz' ifadesini kullandı.
  • Takım, turnuvada iki maçta da gol atamadı ve puan alamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlılar, iki maç sonunda puan alamazken rakip fileleri de havalandıramadı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN SERT ELEŞTİRİ

NEO Spor YouTube kanalında Paraguay yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Milli Takım'ın performansını sert sözlerle eleştirdi. Çelikler, oyuncuların kulüp kariyerleri üzerinden yapılan değerlendirmelerin sahaya yansımadığını savundu.

"SİZ HAİTİ'SİNİZ"

Çelikler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Abi hiç anlatmayın bundan sonra yok biz Real Madrid'liyiz, yok biz Juventus'luyuz, yok efendim Inter'liyiz, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ndeyiz falan. Siz Haiti'siniz Haiti. Bu kadar basit abi. Siz Haiti kadarsınız işte. Bütün olayınız Haiti kadar olmak. Yani 64. saniyede gol yiyen bir takım. Eee bu kadarsınız yani."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı futbolseverler yorumlara katılırken, bazıları ise kullanılan ifadelerin ağır olduğunu savundu.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından hem teknik heyete hem de oyunculara yönelik eleştiriler artmaya devam ediyor. A Milli Takımımızın ortaya koyduğu performans, futbol kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

turnuvanın en erken golü diye ismimiz çıkar istatistiklerde

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Haber YorumlarıCemoluri:

Doğru söz...

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