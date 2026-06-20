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Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh
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Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Takımımız karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alfaro, "A Milli Takımımız karşısında nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Burada mesele taktik diziliş değil, oyuncuların ruhu" dedi.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay, Türkiye'yi 1-0 yenerek turnuvadan eledi.
  • Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, galibiyetin taktikten çok oyuncularının ruhu ve karakteri sayesinde geldiğini söyledi.
  • Alfaro, maçı antrenörlük kariyerinin en güzel gecelerinden biri olarak nitelendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay, A Milli Futbol Takımımızı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ay-yıldızlılar turnuvaya grup aşamasında veda ederken, Paraguay cephesinde büyük sevinç yaşandı.

ALFARO'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, galibiyetin taktik dizilişten çok oyuncularının sahaya koyduğu karakterle geldiğini söyledi.

"NASIL KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Gustavo Alfaro, "A Milli Takımımız karşısında nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Burada mesele taktik diziliş değil, oyuncuların ruhu" ifadelerini kullandı. Alfaro, oyuncularının mücadele gücünden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GECELERİNDEN BİRİ"

Paraguaylı teknik adam, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar" dedi.

"PARAGUAY ÖLDÜ DİYENLERE İNANMAYIN"

Alfaro, açıklamasının devamında ise dikkat çeken sözler sarf etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Eğer biri size 'Paraguay öldü' derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum" diye konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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