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Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Haber Videosunu İzle
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
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A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından Mert Müldür sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yeni kırmızı kart kuralının uygulanmasına neden olan pozisyonu fark eden milli futbolcu, performansıyla takdir toplarken maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Paraguay maçında Miguel Almiron, Mert Müldür'e söylediği sözler nedeniyle VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.
  • FIFA'nın 2026 Dünya Kupası ile uygulamaya koyduğu yeni kırmızı kart kuralı ilk kez A Milli Takım maçında uygulandı.
  • Mert Müldür, maç boyunca mücadeleci performansı ve duran topta direğe takılan kafa vuruşuyla öne çıktı, maç sonu hüngür hüngür ağladı.

Paraguay karşılaşmasının ilk yarısında Miguel Almiron'un eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylediği görüldü. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Mert Müldür, durumu fark ettiren isim oldu. VAR incelemesi sonrasında hakem Ivan Barton, Almiron'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Böylece FIFA'nın 2026 Dünya Kupası ile birlikte uygulamaya koyduğu yeni kırmızı kart kuralı ilk kez A Milli Takımımızın maçında uygulanmış oldu.

PERFORMANSI TAKDİR TOPLADI

Dünya Kupası'na veda edilen gecede Mert Müldür'ün sahadaki mücadelesi de futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu, maç boyunca gösterdiği mücadeleci performansla öne çıkarken, ilk yarıda kullandığı duran topta kafa vuruşuyla gole de çok yaklaştı. Topun önce üst direğe ardından yan direğe çarpması Ay-yıldızlılar adına gecenin kırılma anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Karşılaşmanın ardından birçok taraftar sosyal medyada Mert Müldür'e destek verdi. Yapılan yorumlarda, "Sahada en çok isteyen isimlerden biriydi", "Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadı", "Yeni kuralı fark etmesi bile ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor" ve "Takım elense de savaşan oyunculardan biriydi" ifadeleri öne çıktı.

MAÇ SONUNDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Paraguay yenilgisiyle Dünya Kupası hayalinin sona ermesinin ardından Mert Müldür büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamayan milli futbolcunun hüngür hüngür ağladığı anlar ekranlara yansıdı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok taraftarın duygusal yorumlar yapmasına neden oldu.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

A Milli Takımımızın elendiği gecede Mert Müldür, hem kırmızı kart pozisyonundaki dikkati hem de sahadaki mücadelesiyle gündeme geldi. Maç sonunda yaşadığı büyük üzüntü de futbolseverlerin dikkatini çekerken, milli futbolcu için çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSimu:

3-5 sn öncesine bakarsanız o da adamı kışkırtmış. hatta kendi de anlık eliyle ağzını kapatıyor..

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Haber YorumlarıHaka:

Çok istedik ama Bazen olmayınca olmuyor işte. Suçlanacak biri varsa montella bence. Taktikleri yeterli değildi

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