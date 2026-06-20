Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'Pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler soruldu. Kurultay ceza davasında milletvekilleri için ayrılan soruşturma Meclis’e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ne tutum alacakları sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa, dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması” yanıtını verdi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Demirtaş'ın tutuklandığı Anayasa değişikliğine verdikleri destek için pişman olup olmadığı sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

“Hayır. Bakın kendi partiniz ve kurultayınız, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm kurmuş, ‘Ben kurultayın sözünü dinlemiyorum ve bunu yapmıyorum’ derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim ve bunu her yerde de söyledim. Siyasi düşünceler dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına karşı çıktım. Benim de şu an dokunulmazlığım yok. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Hatay Milletvekiline (Can Atalay) de haksızlık yapıldığını biliyorum. AYM, AİHM kararı var.”

SIRRI SAKIK: PİŞMAN OLMAYACAK KADAR YÜZSÜZ BİR DÜZENBAZSIN

Kılıçdaroğlu'nın bu sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi. Sakık paylaşımında, “Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından "terör" olayları Türkiye'nin yeniden başlıca gündem maddelerinden biri haline gelmiş ve HDP'li milletvekilleri hakkında Meclis'te çok sayıda fezleke birikmişti. AK Parti yönetimi, MHP'nin de açık desteğiyle dokunulmazlık dosyalarının hızla işleme konulmasını talep ediyordu.

Nisan 2016'da AK Parti, dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sundu. Referanduma gitmeden değişikliği yapabilmek için 367 oya ihtiyaç duyulan (AK Parti'nin 317, MHP'nin 40 vekili bulunuyordu) bu kritik denklemde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan 2016'daki "Anayasa'ya aykırı ama evet diyeceğiz" sözü sürecin seyrini değiştirdi.

ANAYASA BİR KERELİĞİNE ASKIYA ALINDI

CHP'nin desteğiyle anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde 376 oyla kabul edildi. Alınan kararla birlikte:

Anayasa'ya geçici 20. madde eklendi.

Anayasa'nın 83, 84 ve 85. maddeleri bir kereliğine askıya alındı.

O tarihte Meclis'te bulunan bütün fezlekeler için dokunulmazlıklar toptan kaldırıldı.

16 MİLLETVEKİLİ TUTUKLANDI, SÜREÇ 10 YILI BULDU

4 Kasım 2016'da, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 milletvekili gözaltına alındı. Bu süreçte toplam 16 HDP'li vekil tutuklanırken; Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutukluluk süreleri 10 yıla ulaştı.