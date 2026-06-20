Haberler

Trump, yeni başkanlık uçağını tanıttı: Türkiye'ye gideceği açıkladı

Trump, yeni başkanlık uçağını tanıttı: Türkiye'ye gideceği açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Hava Üssü'nde yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tanıttı. Trump, yeni uçakla Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı seyahatler gerçekleştireceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törenle yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tanıttı. Trump, yeni uçakla gerçekleştirecekleri yurt dışı seyahatleri kapsamında Türkiye'ye de gideceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törende, Katar tarafından bağışlanan ve modernizasyon çalışmalarının ardından yeni başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747'nin tanıtımını yaptı. Yeni Air Force One ile çok sayıda yurt dışı ziyareti gerçekleştireceklerini bildiren Trump, bu seyahatler kapsamında Türkiye'ye de gideceklerini söyledi. Yıl içinde yeniden Çin'e gideceklerini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında ABD'ye geleceğini, daha sonra Çin'deki büyük bir konferans için tekrar bu ülkeye ziyaret gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yeni Boeing 747'yi dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendiren Trump, uçağın eşi benzeri bulunmayan iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu aktardı. Uçağın 10 ay gibi kısa bir sürede uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldüğünü anlatan Trump, projede görev alan personele teşekkür etti. Trump, yeni Air Force One'ın, başkent Washington'da düzenlenecek olan ABD'nin 250'nci kuruluş yılı kutlamalarında, çok sayıda savaş uçağının eşlik edeceği büyük bir hava gösterisine öncülük edeceği bilgisini de paylaştı.

Fransa'daki G7 Zirvesi dönüşünün, yaklaşık 35 yıldır kullanılan VC-25A tipi mevcut Air Force One ile gerçekleştirilen son planlı uçuş olduğunu kaydeden Trump, eski başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

"Çok büyük konuşmamak lazım" dedirten görüntü
Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'Pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim ağzını bozdu