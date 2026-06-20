Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.

MONTELLA'NIN AGRESİF HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile karşı karşıya geldiği hazırlık mücadelesinde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın gergin anları maça damga vurdu. 1-0 geride götürdüğümüz karşılaşmanın ilk yarısında sergilenen futboldan memnun kalmayan İtalyan teknik adam, hakemin su molası düdüğüyle birlikte adeta çılgına döndü.

FUTBOLSEVERLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Saha kenarında oyuncularını etrafına toplayan Montella, agresif hareketlerle ve yüksek sesle uyarılarda bulundu. Özellikle savunma yerleşimi ve hücumdaki pas hataları nedeniyle öğrencilerine sert tepki gösteren deneyimli çalıştırıcının bu hararetli konuşması, ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmadı.