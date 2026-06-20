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Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
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A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Nihat Kahveci'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Kahveci, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun sorumluluk almadığını savunarak sert ifadelerle eleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Paraguay'ın uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru değiştiremeyen Ay-yıldızlılar, iki maç sonunda puan alamadan elendi.

NİHAT KAHVECİ'DEN SERT ELEŞTİRİLER

Karşılaşmanın ardından Kontra Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Milli Takım'ın yıldız isimlerine sert eleştiriler yöneltti. Özellikle Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun kritik maçta beklenen liderliği gösteremediğini savunan Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARDA KAÇAK OYNADI"

Arda Güler'i çok sevdiğini ve en fazla destekleyen isimlerden biri olduğunu belirten Kahveci, genç yıldızın Paraguay karşısında yeterince sorumluluk almadığını söyledi. Kahveci, "Arda Güler hiç kusura bakmayacak. Canım, ciğerim, pırlantam, evladımız... En çok övenlerden biriyim. Arda kaçak oynadı kusura bakmayacak. Maç önünde de söyledim. Avustralya maçında hiç risk almadı, bugün Arda risk almalı dedim" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID'DE OYNAYAN ARDA BÖYLE OYNAMAMALI"

Arda Güler'in daha fazla insiyatif alması gerektiğini belirten Nihat Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'de oynayan Arda, bizi gururla temsil eden Arda bu kadar az sorumluluk almamalı."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ

Kahveci, eleştirilerini takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de sürdürdü. Deneyimli yorumcu, "Aynı şeyi Inter'de, Milan'da uçan Hakan Çalhanoğlu için de söyleyebilirim. Sorumluluk alması gerekenler sorumluluk almadı" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nihat Kahveci'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu hakkındaki sözler futbolseverler arasında tartışma yaratırken, yorumlar binlerce kez paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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