Haberler

İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı Haber Videosunu İzle
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya uyruklu bir öğrencinin yaşadığı mağduriyet yürek burktu. Dört yıldır üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Amina Ozova, ikamet izin belgesinin "kısa dönem" olduğu gerekçesiyle sınava alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Rusya uyruklu öğrenci Amina Ozova, ikamet izin belgesinde 'uzun dönem' ibaresi bulunmadığı için YKS TYT sınavına alınmadı.
  • Öğrenci, sınav için 4 yıldır çalıştığını ve okul tarafından kısa dönem kimlikle sınava girilemeyeceği konusunda bilgilendirilmediğini belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Kimlik ve belgelerin kontrolünün ardından adaylar salonlara alınırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Alanya genelinde 30 sınav merkezinde yapılan sınavda toplam 16 bin 569 öğrenci gelecekleri için ter döktü. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken, aileler de dışarıda dualarla çocuklarını bekledi.

"4 YILDIR BU SINAV İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Sınava girmek için ALKÜ Mühendislik Fakültesi'ne gelen Alanya Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rusya uyruklu Amina Ozova, ikamet izin belgesinde "uzun dönem" yazmaması nedeniyle sınava alınmadığını belirterek, gözyaşı döktü. Ozova, "4 yıldır YKS sınavına çalışıyorum. Bugün sınava geldim, ancak beni sınava almadılar. Çünkü kimliğim kısa dönemmiş, uzun dönem kimlik istiyorlarmış. Bununla ilgili okulda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir senem boşuna gitti. Tıp fakültesine gitmek istiyorum ama sınava almıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kısa dönem kimlikle sınava girilemeyeceğini okuldan söylemediler" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kızını sınava getiren 54 yaşındaki Gazi Akça ise, tüm adaylara başarılar dileyerek, "Biz bugün çocuklarımız için hayırlı bir yola çıktık. İnşallah onlar için de hayırlı olur. Bizler her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olmaları için çaba gösteriyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilere hayırlı başarılar ve hayırlı sınavlar diliyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi

Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi

YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı