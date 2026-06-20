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Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an Haber Videosunu İzle
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an
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Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek YKS maratonu Samsun’da da büyük bir heyecanla başladı. Ailelerin dışarıda dualarla beklediği sınavın ilk oturumuna son saniyelerde koşarak yetişenler olurken, kapıların kapanmasının ardından sınav merkezine ulaşan 2 kız öğrenci kurallar gereği içeri alınmayarak büyük bir üzüntü yaşadı.

  • Samsun'da YKS TYT oturumuna son dakikada yetişemeyen 2 kız öğrenci sınava alınmadı.
  • Sınav saat 10.15'te başladı ve adaylar güvenlik kontrollerinden geçirildi.
  • TYT 165 dakika sürerken, AYT 21 Haziran'da 180 dakika, YDT ise aynı gün 120 dakika olarak uygulanacak.

 Samsun’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ( Yks ) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) son dakikada da yetişemeyen 2 kız öğrenci sınava giremedi. Diğer adaylar koşarak salonlara girerken, aileler ise dışarıda çocukları için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun’da da sabah saatlerinde başladı. Adaylar saat 10.15’te başlayan sınav öncesi okullara alınırken, veliler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs alanının farklı noktalarında yerlerini aldı. Koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra salonlara alındı. 

GEÇ KALAN 2 KIZ ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMADI 

Sınav saatine son anda yetişmeye çalışan 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

TYT oturumunda adaylar, 165 dakika boyunca soruları cevaplayacak. YKS kapsamında ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü (Yarın) saat 10.15’te gerçekleştirilecek ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45’te başlayacak, adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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