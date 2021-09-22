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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi.

NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısındaki hitabının ardından BM binası içerisinde yer alan Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi. "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Şanlıurfa'da bulunuyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

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