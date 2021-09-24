Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı.

RESMEN İLAN ETTİLER

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, paylaştıkları karelerle aşklarını herkese ilan ettiler. Yiğit ve Bayır'ın sevenleri ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.

Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

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