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Adana Ceyhan'da tabanca ateş aldı, 12 yaşındaki çocuk öldü, dayı ve yenge tutuklandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu yüzünden vurulan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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