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Meteoroloji Rize ve Artvin için turuncu, 14 ilde sarı kodlu yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji Rize ve Artvin için turuncu, 14 ilde sarı kodlu yağış uyarısı verdi
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MGM, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Rize ve Artvin için turuncu, 14 ilde sarı kodlu uyarı verilirken sıcaklığın ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı illerde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Rize ve Artvin için turuncu, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman, Bartın, Diyarbakır, Kastamonu, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak ve Düzce'de ise sarı kodlu uyarı verildi.

Verilere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 201 sitede yayınlandı.
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