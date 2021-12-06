Çay ile ilgili Sözler 2021: Arkadaşlık ile ilgili söylenmiş en güzel sözler nelerdir? Çay ile ilgili söylenmiş en komik sözler nelerdir?

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Türk toplumunda çayın yeri her zaman ayrı olmuştur. Çay, Türkiye için vazgeçilmez bir içecektir. Kahvaltının vazgeçilmezi olan çay yemeklerden sonra içilmekle beraber beş çayı, akşam evde atıştırmalıklar ileberaberde tüketilmektedir. Ülkemizde en çok severek içilen çay ile ilgili sözler, çay ile ilgili güzel sözler, çay ile ilgili kısa sözler, çay ile ilgili komik sözler ve çay ile ilgili aşk sözleri burada. En sevilen çay ile ilgili sözler bu haber de yer almaktadır.

ÇAY İLE İLGİLİ SÖZLER

Günümüzde çayın birçok çeşidini tüketen insanlar bu sözleri okuyup da, sosyal medyadan paylaşmadan edemeyecekler. Mutlaka çay ile ilgili güzel sözleri okumalısınız. En çok paylaşılan çay ile ilgili komik sözleri okuduktan sonra sizde paylaşacaksınız. Çay ile ilgili en popüler sözler bu haber de yer alıyor.

Çayın arkadaşlıkla bir bağlantısı vardır. Sohbetleri derinleştirir, konuları demletir. Çayın yeri diğer bütün içeceklerden ayrıdır. İnsana, sıcacık bir yudumunda sakinlik ve huzur veren bir etkisi vardır.

Kimi zaman bir bardak çay hüznümüzü kimi zaman dostluğumuzu ifade edendir çay. Çay üzerine söylenmiş en anlamlı ve güzel sözleri gelin hep birlikte okuyalım...

-Şekeri muhabbetimiz olsun diye, gel seninle bir çay içelim.



-Masanın üstüne bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

-Çay henüz bitmedi ise hala umut var demektir.

-Bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana demli bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım.

-Neyse ki demli çay var, hayatın gamına inat.

-Çay bir ilaçtır, çay ile birlikte alınması gerekir.

-Ne güzel demiş şair: 'Geleydin bir çay içimi; sen çay dökerdin, bende içimi.

-Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksız aydan. (Necip Fazıl Kısakürek)

-Basit yaşayacaksın bu hayatı basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle.

-Demli iki çay ver usta, biri bana diğeri gelmeyen dosta.

-İnsan çaya benzer; sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz.

-Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. (Cahit Zarifoğlu)

-Kanka senin sesin çok güzel, iki çay söylesene bize. Aha aha aha.

-Çay içmenin de bir âdâbı vardır. Sağ elle tutmalı bardağı, Besmele çekerek içmeli, yavaş yavaş karıştırmalı.

-Çaysız günün geçmesin, bardağın boş kalmasın, demliğin soğumasın.

-Ben senin elinden çay içmek isterken sen çay tarlasını yaktın.

-Aklımda sen, bağrımda hasret, elimde çay var şimdi.

-Düşünmesi bile güzel; aynı bardaktan çay içiyormuşuz.

ÇAY İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

-Kahve yalnızlık ister ama çayın arası kalabalıkla iyidir.

-İki çay söylemiştik burada biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

-Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur.

-Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin.

-Çay deyince, demlik ve bardaktan ötesini görenlere, selam olsun.

-Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu ise azda arayın.

-Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı. (Oğuz Atay)

-Çay benim en iyi halimdir.

-Çayı ruhuna uygun emeklerle demlemeli. Her şeyi sallayan çaya elini sürmemeli.

-Uçsuz bucaksız tarlalarında, göğe baka baka büyür çay. Gök gören her şey gönlü bol olur. bu yüzdendir misafirlere ikram edilmesi. Çay içen misafire, ziyaret hoş olur.

-Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye? Ben ki; çayı bile iki şekerle içerim, birlikte erisinler diye. (Sunay Akın)

-Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. (Cemal Süreya)

-Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

-Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar.damlalara huzur yüklemece oynarız.benim damlam seninkini alnından öper.güzel şeyler olur belki.sen gel bence..

-…çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. (Necip Fazıl Kısakürek)

-Çay içerek bir şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

-Çay her havada içilir fakat herkesle içilmez.

- Çay içilmemiş ise henüz bir şey başlamamış demektir.

-Sohbet zamanı geldiyse, haydi bir çay koy.

-Çay içince dünyam sıcaklaşıyor, güzelleşiyor.

-Çay her şeyi unutturur.

ÇAY İLE İLGİLİ KOMİK SÖZLER

-Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.

-Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden.

-Yazsam okusam okusam yazsam biri devamlı çay verse bana.

-Çay benim en iyi halim, demlede gel.

-Acaba diyorum, "çay" tadını senden mi alıyor?

-Dünyadaki dört elementin meydana getirdiği en güzel karışım şüphesiz ki çaydır.

-Oksijeni bilmem ama yaşamam için çay şart.

-Bugün her gün yaptığımdan farklı bir şey yapacağım laf koymayacağım çay -koyacağım gel içelim, hem biraz insanlık görürsün.

-Çay lav yu.

-Çaylar şirketten değil yürekten. Afiyetle için dostlar.

-Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.

-Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

-Her şeyi salla fakat çayı demle hacı.

- Otoban dolusu gürültüyü sıkıştı beynime; anne dedim, hadi bir bardak çay içelim.

ÇAY İLE İLGİLİ KISA SÖZLER

-Demlikte nefesin, bardakta sen.

-Çay varsa umut var demektir.

-Masada çay bardakları varve senin ellerin olsun.

-Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm.

-Hadi içde çay koyayım.

-Ömür bir bardak çay içimi kadar zaten.

-Çay içiyoruz, sakin bir sessizlik içinde.

-Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur.

-Vücudun % 70'i su ise bir Türk'te bunun % 60'ı çaydır.

-Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.

-Usta bizim çaylar 1 oldu.

-Bir çaydan, bir de senden vazgeçemem.

-Bir çayım kaldı elimde, diğer gidenler yalan.

ÇAY İLE İLGİLİ AŞK SÖZLERİ

-Güvenmek istiyorum, bir ömür çay içecek kadar.

-Kim bilir belki bir gün, bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz.

-Benim şiirlerim çay kokar, düşlerimde sen.

-Benim sevdam demlidir, bakma öyle açık içtiğime.

-Bir gün çay içelim beraber, manzara senden çaylar benden olsun.

-Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler

inanmasa da düpedüz sevap.

-Şimdi sana çay söylesem sana, onu da soğutursun.

-Umulm?dık bir gün ol?bilir. Bir ç?y söyle, y?ğmurl?rın kokusund?.

-Sonra belki çay içeriz birlikte. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki.

-İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. (Cemal Süreya)

-Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun.

-Pencerenin önünde örgü ören birinin -örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi? (Edip Cansever)

-Bir çay yalnızlığı Emirgân'dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın.

-Bakma açık içtiğime, benim sevdam demlidir.

-Bir çaya, bir de sana doyamıyorum.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet