Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı 2. Toplantısı Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrencilerin ardından ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilere de öğrenim desteğinde bulunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi'nde, ön lisans öğrencilerine 500 liralık öğrenim yardımı yapılmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Temel amacımız kırsal mahallelerde ilköğretim, lise düzeyindeki çocuklarımızın eğitimine katkı yapmak" dedi. Eğitime daha fazla katkı sunmak istediklerini, ancak Meclis üyelerinin de borçlanma konusundaki desteğinin önem taşıdığını ifade eden Seçer, "Borçlanma konusunda ket vurmayın; dileyin benden ne dilerseniz" diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A. Ş. 'den kullanacağı Çeşmeli Kanalizasyon İkmal İnşaatı için toplam 6 milyon 56 bin 95 TL ek kredi kullanımı ile ilgili Başkan Seçer'e yetki verilmesi konusundaki madde oy birliği ile kabul edildi.

"Meclis'i sıkıntıya sokacak eksikler ya da yanlışlar olmaz"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Başkan Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, idareden gelen 4, komisyonlardan gelen 5 madde olmak üzere toplam 9 madde görüşüldü. Gündem maddelerine geçilmeden önce Meclis üyelerine konuşma sürelerinin uzamaması için ricada bulunan Başkan Seçer, işleyişin Meclis Yönetmeliği ile belirlendiğini hatırlattı. Meclis Başkanı olarak yönetmeliğe uygun, tarafsız ve eşit bir şekilde Meclis'i yönetmeye özen gösterdiğini ifade eden Seçer, "Bütün bu hassasiyetleri koruyarak Meclis'i idare ettiğimi düşünüyorum. Ancak zaman zaman tabi ki biz de beşeriz, eksik kalan kısımlarımız olur ama bu Meclis'i sıkıntıya sokacak eksikler ya da yanlışlar olmaz. Ona son derece dikkatli bir şekilde riayet ediyorum. Öyle anlar oluyor ki gerçekten iç dünyamla görüntüm çok farklı oluyor. İç dünyam belki çok daha kaos içerisinde oluyor ama ben bunlara sabretmek zorunda kalıyorum. Meclis Başkanı olarak bazı konularda da aynı anlayışı sizlerin Meclis üyeleri ile aranızdaki diyaloglarda göstermenizi istiyorum" dedi.

Meclis üyelerinin söz taleplerinin yerine getirilmesi ya da konuşma sürelerinin belirlenmesi konusu yetkisinin Meclis Başkanı'na ait olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, Meclis üyelerinin konuşmalarının 3-5 dakika arasında olması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Seçer, "Sizlerin de hoşgörüsüne sığınıyorum. Bundan sonraki toplantılarımızda eğer bu kurallara riayet edersek, süremizi aşmazsak ve daha çok Meclis'i ilgilendiren konuların dışına çıkmazsak çok memnun olacağım" diye konuştu.

Başkan Seçer, ülke ile ilgili olağanüstü koşullar ve gündeme ilişkin durumlarda söz konusu sürenin aşılabileceğini de belirterek, üslubun önemine dikkat çekti. Seçer, "'Üslubu beyan ayniyle insan'. Burada hiçbir Meclis üyemize konuşmama başlarken 'Sayın' dışında bir sıfatla başlamıyorum ama görüyorum ki benimle diyalog kurarken ironi yaparak, gönderme yaparak; bu ikili ilişkilerde olabilir, telefon muhabbetlerinde olabilir ama bizi izleyen binlerce hemşerimiz varken bu tip diyaloglardan kaçınmak gerekiyor. Hem bizi incitiyor hem izleyenlerimizi geriyor ve burada da muhabbet başka bir noktaya evriliyor, belki gerginliğe neden oluyor. Sonra Türkiye kamuoyunda konuşuluyor oluyoruz. Bu da Mersinimiz açısından uygun olmuyor" ifadelerine yer verdi.

Ahilik Haftası'nı kutlayarak, ahiliğin önemli bir kültür ve örgütlenme biçimi olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Ahileri, esnafı, esnafın yanındaki çırağı, onun kalfasını, ustasını, bu insanları çok önemsiyoruz. 60 bin civarında da iş yeri sayısına sahip olan Mersinimizde esnafımızın ekonominin lokomotifi olduğu düşüncesiyle bir kez daha ahilerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca KentBis bisikletlerimiz ücretsiz

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler yapılacağını duyuran Başkan Seçer, "Bu etkinlik, her yıl bir tema ekseninde kutlanıyor. Geçen yıl 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' idi bu etkinliğin teması. Bu yıl ise 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olarak belirlenmiş. Biz geçen yıl bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası faaliyetleri, kalıcı önlemler ve 22 Eylül arabasız gün kısıtlamalarını yerine getiren 3 Büyükşehir Belediyesinden biri olarak ödül aldık. Bir diğer belediye Bursa, diğeri de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiydi" diye konuştu. Hafta kapsamında vatandaşların KentBis bisikletlerini ücretsiz olarak kullanabileceklerini duyuran Başkan Seçer, "Kent genelinde KentBis merkezine ek 6 istasyonda toplam 90 adet bisiklet ile KentBis hizmet veriyor. Vatandaşlarımız Teksin uygulamasından hangi istasyonda kaç adet aktif bisiklet var akıllı telefonlardan görme imkanına sahipler" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir kültür ve sanat kadrosunu genişletiyor

Başkan Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kent Orkestrası, Türk Halk ve Sanat Müziği Toplulukları ile Halk Oyunları ekibine orkestra sanatçısı, halk oyunları sanatçısı ve solist alacaklarını duyurarak, şunları söyledi:

"Toplamda 43 personel alacağız. Tiyatro sanatçısı alımında olduğu gibi Türkiye'nin saygın, hepimizin tanıdığı, alanında saygı duyduğumuz isimleri davet ederek jüriyi oluşturup bu sanatçılarımızı belediyemize hizmet etmek üzere bünyemize katmak istiyoruz. Buradan da tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Halk oyunları için 23-24 Eylül 2021; Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 27-28 Eylül 2021; Kent Orkestrası içinse 1-2-3 Kasım 2021 tarihleri sınav tarihleri olarak belirlenmiş. Başvurular bugün itibariyle başladı, 21 Eylül saat 17. 00'a kadar sürecek. "

"Biz bu uygulamaları mevzuat çerçevesinde yapıyoruz"

Bir Meclis üyesinin cezaevi infaz koruma memurlarının önceden toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandığını ancak bu olanağı artık kullanamadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Seçer, "Biz bu uygulamaları yaparken mevzuat çerçevesinde yapıyoruz. Cezaevi çalışanları sadece bu sınırlarda değil Türkiye'nin her tarafında görev yapıyor" dedi. Sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak toplu taşımadan faydalanmak istedikleri yönündeki talebe ilişkin olarak da Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanları zaten bir mevzuat olmamasına rağmen aldığımız karar gereği, çünkü olağanüstü koşullar var. Bu kararı niye aldığımızı gerekçelendirebileceğimiz bir durum hasıl olmuş. İlerde herhangi bir rutin denetlemede denetleyici şunu dediği zaman; 'Yasal olmadığı halde siz bu sosyoekonomik sınıflara, bu meslek gruplarına neden destek oluyorsunuz? Burada bir kamu zararı söz konusu olabilir' dediği noktada biz bu gerekçelendirmeyi yapabiliriz. Ama normal koşullarda böyle bir gerekçeye sığınamam. Tabi ki yapalım ama bizden önce parlamentonun bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Yani cezaevi çalışanları, sağlık çalışanları genelde eğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacaklarsa ki bunu da merkezi hükümetin bir kaynak ayırarak, bir takım yasal düzenlemeler yapabilirler. Biz o zaman tabi ki bunlara uymak zorundayız ama sağlık çalışanlarımız da haklıdır, cezaevi çalışanlarımız da haklıdır. Seçim öncesi bir kararla idare belirli yaş gruplarına yine böyle bir uygulama yapıyordu. Onu biz ortadan kaldırdık. Keyfiyete tabi değil. Olağanüstü koşullarda ben bu kararları alabilirim, bir de yasal mevzuat çerçevesinde alabilirim. "

Ön lisans öğrencilerine 500 TL'lik öğrenim desteği yapılacak

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilerin beklediği öğrenim yardımı kararı Meclis'ten oy birliği ile geçti. Belirlenen karara göre açık öğretim fakülteleri hariç, devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik üniversitelerin tam burslu ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilere ilk yıl için 500 TL öğrenim desteği verilecek. Teklifin oylanmasının ardından Başkan Seçer, göreve geldiği günden bu yana yapılan öğrenim yardımları hakkında bazı bilgiler paylaştı. Seçer, "Bu görev yasal olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait. Burs konusunun oradan olması gerekiyor. Daha önce verilebiliyordu. Parlamentoda bazı gerekçelerle bir çatı altında toplansın istendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme yapıldı. Belki makul bir şeydi. Çünkü farklı cemaatler, şunlar, bunlar devreye giriyordu. Yasadışı bazı işler oluyordu. Bu görev aslında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun. Biz eğitim yardımı yapıyoruz. Bunu da her ay düzenli bir şekilde de ödeyemeyebiliriz. 3 ayda bir, 2 ayda bir; bazen 1 ay 200 TL'dir, bir ay 500 TL'dir, bunu böyle yapıyoruz. Bunu bütün belediyeler böyle yapıyor. Burada bizim ön lisansla ilgili geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen konu bu yıl da gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da istiyorduk, bütçemiz uygun değildi. Önceki yıl zaten yeni yönetime gelmişsiniz, kucağınızda bir tablo var. Bunu yapmamız mümkün değildi. Bu yıl makul gördük, bütçemiz doğrultusunda 500 TL gibi bir rakam belirledik" ifadelerini kullandı.

"Teksin üzerinden alt yapısı da hazırlanıyor, müracaatları alacağız"

Mersin'de üniversiteyi kazanan öğrencilerin sayısına ilişkin net bilgiler alamadıklarını söyleyen Seçer, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne rica ettim, 'Başkanım bu YÖK'te olur' dedi. Onlar da bize bilgi vermiyorlar. Bir bütçe de yapamıyorum ben. Ne kadar 4 yıllık kazandı, ne kadar 2 yıllık ön lisans kazandı ya da 6 yıllık tıp vesaire ben bilmiyorum. Ama her yıl ortalama lisans düzeyinde 7 bin öğrencimiz üniversiteye gidiyor. Şimdi 500 lirayı belirledik ve 7 bin kişi tahminen bize müracaat edecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bu Meclis kararından sonra hazırlıklarını tamamlayacak ve Teksin üzerinden alt yapısı da hazırlanıyor, müracaatları alacağız. Bu yardımları da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Temel amacımız kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın eğitimine katkı yapmak"

Mersin'in üniversite kenti olduğunu dile getiren Başkan Seçer, eğitim ve öğretime ilişkin hayata geçirdikleri hizmetler hakkında da bilgiler paylaştı. Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık olarak söylüyorum. Merkezin dışında kalan 500'e yakın kırsal mahallemiz var. Bu çocukların şehir merkezinde, kendi bölgelerinde, mahallelerinde lise yok ya da ortaokul yok, ilköğretim yok. Gelip şehirde okuma zorunluluğu var. Ben öncelikli olarak o sorunu çözmeyi önüme koydum. Örneğin Gülnar'da 68 kız, 40 erkek öğrencimizi misafir edeceğimiz 108 öğrenciye hizmet verecek misafirhaneyi şu anda hazırladık. Üniversiteyle iş birliği yaptık. Orayı bize tahsis etti Mersin Üniversitemiz. Bizim temel amacımız kırsal mahallelerde ilköğretim, lise düzeyindeki çocuklarımızın eğitimine katkı yapmak. Biz eğitimin öneminin farkındayız. Tabi ki ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Mersin'de eğitimi konuşmam, tartışmam lazım" dedi.

İlkokula başlayan 16 bin öğrenciye yönelik "İlk Çantam" projesinden üniversite öğrencilerine yönelik Çamaşır Kafe'ye, çorba ikramından kurs merkezlerine kadar eğitim alanında hayata geçirdikleri projeleri tek tek anlatan Başkan Seçer, bu hizmetlerin Anamur'dan Tarsus'a kadar her ilçeye ve her mahalleye eşit olarak ulaştığını söyledi.

Eski üniversite hastanesi misafirhane olarak hizmete girecek

Eski üniversite hastanesinin misafirhane olarak hizmete gireceği bilgisini de paylaşan Başkan Seçer, "İnşaat devam ediyor. Gülnar'la beraber üniversitemizin bize protokolle devrettiği yerler. Eski üniversite hastanesi, çok güzel bir misafirhane yapıyoruz oraya. Toplu taşıma ve ulaşım ücreti Türkiye'nin neresinde 1 TL? Otobüste ücretsiz wifi var. Ulaşım 1 TL ve 2024'e kadar bu böyle devam edecek. Bu bir bütçe, bu bir destek, bu bütçemizden çıkan bir para. Kır Çiçekleri; 55 kızımız var. Benim evladım gibi. Yatılı okuyorlar. Kocavilayet'te ilköğretim okuluna kaydettirmişiz, Milli Eğitim'le iş birliği yapmışız. Bakın bunlar Gülnar'ın kırsalından, buradan merkezden, Özgürlük'ten, Tarsus'tan, Beylice'den, Erdemli'den, Silifke'den, kırsal mahallelerden 10-12 yaş arası kızlarımız. Bunlar çok önemli, bunun ciddi bir bütçesi var. Ben babaları gibiyim. Belediyem onların ailesi. Bizim korumamızdalar 7/24. İsterlerse hafta sonu evlerine gidebiliyorlar ve hiçbiri istemiyor. Tüm samimiyetimle söyleyeyim hiçbiri istemiyor. 'Biz hafta sonu da kalacağız' diyorlar. Çünkü dersin dışında her türlü kültürel, sanatsal faaliyet var" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Taşucu'nda afet riski taşıyan ve depreme dayanıklı olmayan bir bina hakkında yaşanılan durumu da anlattı. Göreve geldiğinde dönemin Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'nın söz konusu binayla ilgili kendisine bir evrak imzalattığını ifade eden Seçer, inceleme yaptığında oranın kiralandığını öğrendiğini, kendisinin binayı yıkmak istediğini ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

"Eğitim Türkiye'yi kurtaracak, Türk toplumunu kurtaracak, insanlığı kurtaracak"

Eğitimi öncelediklerini ve daha fazla destekte bulunmak istediklerini söyleyen Seçer, "Eğitim Türkiye'yi kurtaracak, eğitim Türk toplumunu kurtaracak, eğitim insanlığı kurtaracak. Bilim bunun peşinden gidecek. Ben bunu her zaman söylüyorum ve bu konuda da bütün imkanlarımı seferber etmek istiyorum" diye konuştu. Meclis'e bir teklif yapmak istediğini dile getiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Şimdi diyeceksiniz ne alakası var? Çok alakası var. Borçlanma taleplerinde kamuoyuna algı şöyle gidiyor; 'Başkan bir proje ile gelirse biz bu borçlanmayı veririz. ' Ben de diyorum ki; 'burada bir manipülasyon var, burada bir yanlış anlatım var. ' Ben bir proje karşılığı borçlanma istemiyorum. Bir önceki yılda Meclis'in bir sonraki yıl, yani içinde bulunduğumuz yıl için onayladığı bütçemden kaynaklı borçlanma hakkımı istiyorum. Bu borçlanma hakkım içerisinde örneğin bu yıl 193 milyon lira. 265 milyon lira istiyoruz ama Meclis'in yetkisi bunu verirse ben 193 milyonunu borçlanabilirim. İşte bu 193 milyon içerisinde 2021'e ait eğitim politikalarıma harcayacağım paralar da var. Ben size bir öneride bulunayım; lütfen beni zorlamayın. Şurada 2, 5 yıl kaldı. Bırakın koşuyoruz. Elimizden geldiğini iyi niyetle yapıyoruz. Bu meseleyi ortadan kaldırın. Hani bakın daha farklı siyasi bir şey demeyeceğim. "

Bir Meclis üyesinin ön lisans yardımının 800 lira olmasını istediklerini, buna destek verdiklerini söylemesi üzerine Başkan Seçer; "Sen kimin parasını kime destek istiyorsun? Mehmet Topkara'nın cebinden de değil bu para. Şimdi bak kendi ağzıyla itiraf etti. Senin belediyeme vermediğin borçlanmayı sen cebinden mi veriyorsun bana? " diye konuştu.

"Halkın parasını halka veriyoruz"

17 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'i ziyaret edeceğini anımsatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti hatırına siz bana ne derseniz deyin ben celallenmeyeceğim. Kentimin gerilmesini istemiyorum. Bir Cumhurbaşkanı kentimizi ziyaret ediyor. Buradan ayrılırken açıkçası hiç bir gerginlik olsun istemiyorum. Bu kadar hassas davranıyorum. Geçtiğimiz haftaki Meclis'ten sonra baktım böyle kamuoyunda bir de işi karıştırmak isteyenler de alıyor lafı başka yerlere götürüyor. Yani bu sizin dışınızda. Bunlara meydan vermeyin. Şimdi biz öğrencilere vallahi 800 de verelim, 1800 de verelim. Şöyle ben açık çek vereyim. Bundan sonra borçlanma konusunda bütçemde, onun dışında bir şey istemiyorum. Bakın bütçemde hakkım. Zaten yargıya da gittim. Bana lütfen zorluk çıkarmayın. Örneğin eğitimi çok hassas görüyorsunuz. Şöyle verelim, böyle verelim. Doğru. Kendi cebinden değil. Vahap Seçer'in de parası değil. Ama sizin paranız da değil. Halkın parası. Halkın parasını halka veriyoruz. Yaptığımız her hizmet vallahi açık çek idareden yana. Siz gelin, teklifi siz getirin. Oturalım. Öğrencilerimize Mersin'den, Mersin'in içinde ya da dışında gidip yükseköğretim görecek, yurt dışına gidecek bütün öğrencilerimize istediğiniz desteği verelim. Açık çek veriyorum. Yeter ki Mersin'i şahlandıracak yeni genç beyinler yetiştirelim. Ben sizden daha fazla arzu ediyorum. Tekrar ediyorum; borçlanma konusunda ket vurmayın. Dileyin benden ne dilerseniz. O zaman derim ki 'Haklısınız. Bana yardımcı oluyorsunuz, tabii ki hakkınızdır'. Her türlü destek oluyorsunuz. Biz de deriz ki 'O zaman hep beraber oturalım fazla fazla verelim'. Ama bir taraftan benim ayağımı tutup, bir taraftan 'Hadi bakalım hızlı koş' dersen, derim ki; 'Ya bırak ayağımı koşayım. '"

"Çocuklarımıza halkın parası helali hoş olsun"

Kendisinin kenti germek istemediğini ifade eden Seçer, "Ben dostane bir uyarıda bulunuyorum. Takdir sizin. Bütçe konusu da, öğrencilerimize yardım konusu da bundan ibarettir. 500 TL ön lisans öğrencilerimize destek konusu. Bugünkü bütçe şartlarında olabilecek iyi bir durumdur. Yaklaşık 3, 5 milyon lira gibi bir maliyeti vardır. Çocuklarımıza halkın parası helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 15. 9. 2021 19: 28: 44

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