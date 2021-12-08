BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi aralık ayı toplantıları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Toplantıya hayatını kaybeden değerlere başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Başkan Zorluoğlu, "AK Parti kurucu üyesi ve eski Devlet Bakanı Güldal Akşit, ülkemizin en önemli felsefecilerinden Prof. Dr. Teoman Duralı, Trabzonlu hocamız Prof. Dr. Tuncer Bulutay, trafik kazası sonucu vefat eden TİSKİ Genel Müdürlüğü personelimiz Gökhan Ali Yazıcıoğlu, trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

18 İLÇEMİZE POTA KURDUK

Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği sosyal programlarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; "18 ilçede toplam 100 tane pota kurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla iş birliği içerisinde yaptığımız bir çalışmaydı. Başta okullarımız, park alanlarımız, Kur'an kurslarımız olmak üzere 18 ilçede toplam 100 pota kurulumu gerçekleştirdik. "

320 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

"13 Kasım 2021 tarihinde Trabzon Turizm Konseyi tarafından 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi. Hedefimiz bu çalışmalarla oluşturacağımız altlığın üzerine inşallah bir Doğu Karadeniz Gastronomi Festivali'ni inşa etmektir. Bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Sanat Akademisi'nin 15 Kasım 2021 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Toplam 320 öğrencinin eğitim aldığı bu sanat akademisini sezon başı itibarıyla yeniden açmış olduk. "

T DERGİSİ'NİN 3. SAYISI ÇIKTI

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sanat, kültür ve edebiyat dergisi olan 'T Dergisi'nin 3. baskısını yayımladık. Tamamen sanatsal ve kültürel konuların işlendiği, belediye yatırımlarının ve hizmetlerinin ya da siyasi mülahazaların hiç yer verilmediği dergiyi düzenli olarak hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Trabzon'da bir başka önemli yayın 'Fetih ve Şehir' isimli kitap. Prof. Dr. Temel Öztürk'ün koordinesinde şehrimizin tarihi ile ilgili çok önemli yazıların bulunduğu bir kitap. Bunu da Büyükşehir Belediyesinin yayını olarak kütüphanemize eklemiş olduk. 'Bir Hilal Uğruna Vatan Şiirleri ve Ezgileri' dinletisi coşkulu bir şekilde 26 Kasım'da gerçekleştirildi. Yine 'Trabzon Okuyor' söyleşi programı çerçevesinde 26 Kasım'da bir etkinlik gerçekleştirildi. "

'ENGELLERİ AŞALIM DOĞADA BULUŞALIM' ETKİNLİĞİ YAPILDI

"13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa 'Engelleri Aşalım Doğada Buluşalım' etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında 64 aile Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'na götürülerek orada kısa sürede olsa mutlu bir zaman geçirmeleri tarafımızdan sağlanmıştır. "

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİLDİ

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Büyükşehir Belediyemiz çok etkili bir panel düzenledi ve burada önemli konuşmalar bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Yine Sevgi Engel Tanımaz etkinliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hayri Gür Spor Salonu'nda oldukça ses getiren, etkili, kamuoyunda karşılık bulan, halk oyunları, konserler ve gösterilerin yoğun şekilde yer aldığı bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıfır atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi amacıyla 250 ve üzeri bağımsız bölümü olan 16 adet siteye sıfır atık kutusu konularak pilot çalışmalara başladık"

UZUNGÖL DAHA KONFORLU HALE GELECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal programların ardından, yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Başkan Zorluoğlu, şunları söyledi; "Geçtiğimiz hafta Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Milletvekillemiz ve Valimizle birlikte yaptığımız toplantıda Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Peyzaj Uygulama Projesi'ne son şekli verildi. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ihale işlemleri gerçekleştirilecek. Uzungöl, başından en sonuna kadar hem kaldırım ve yolları hem çevre düzenlemesi, aydınlatması, korkulukları, otopark ihtiyacı bakımından değerlendirilerek çok daha konforlu hale getirilecek. "

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN TAŞINMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

"Küçük Sanayi Sitelerinin taşınması meselesi, geçen hafta Sayın Bakanımızla masaya yatırdığımız bir diğer önemli konuydu. Bu konuda da önümüzdeki süreçte bir başlangıç yapılması konusunda Sayın Bakanımız, TOKİ Başkanlığına gereken talimatı verdi. Özellikle küçük sanayi sitelerini taşıyacağımız yerin kamulaştırılması ile alakalı süreç kısa bir zaman içerisinde başlayacak. "

OTOPARKA ÇÖMLEKÇİ'DEN GİRİŞ VERİLECEK

"Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini de Ankara'da değerlendirdik. Özellikle ikinci etabı ile ilgili proje çalışmalarının başlaması yönünde ısrarcı olduğumuz bir çalışmamız. 2'nci etapta şu anda yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Kamulaştırması büyük oranda tamamlandı. Sadece 20 parsel için mahkemenin son kararını bekliyoruz. Birkaç ay içerisinde yıkımlar tamamlanmış olur. Buraya mevcut kentsel dönüşüm sınırına ilave 3, 5-4 dönümlük yer ekliyoruz. Bu iki bakımdan önemli. Birincisi zaten burası ancak doğal sınır oluyor. Çünkü iki taraf arasında kot farkı var. Bir önceki sınır biraz uygunsuz sınır olmuş. Onu doğal sınıra yani kot farkına çekiyoruz. Ondan daha da önemlisi şehrin menfaatine uygun olduğuna inandığımız, bizim İskenderpaşa'da yaptığımız büyük otoparkın Çömlekçi tarafından girişini verecek şekilde düzenlemeye imkan verilmesi. Bu hakikaten şehrimiz adına büyük bir kazanımdır. Artık Meydan bölgesine doğu veya Çömlekçi bölgesinden aracıyla gelmek isteyen insanların artık araçlarını doğrudan otoparka koyması ve yaya olarak Meydan bölgesine çıkması mümkün olacak. Bu Meclisimizde konu önümüze gelecek. Alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, akabinde hızla kamulaştırmasıyla ve yıkım şeklinde neticelenmesi için çalışıyoruz. "

PAZARKAPI İÇİN PROJE ÇALIŞMASI BAŞLATIYORUZ

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla yaptığımız toplantıların ana gündem maddelerinden biri de Pazarkapı kentsel dönüşüm çalışmasıydı. Artık burası hakkında karar verilmesi ve işe başlamamız yönünde yaklaşımımız oldu. Sayın Bakanımız da sağ olsun orayla ilgili start verdi. TOKİ, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle beraber Büyükşehir Belediyesi olarak orada proje çalışması başlatıyoruz. Proje çerçevesinde bazı yerler şekillenecek. Bu dönüşümün bütün bir kamulaştırma biçiminde mi yoksa kısmen bazı yerleri kamulaştırıp diğer yerleri iyileştirme noktasında olacağı konusuna da projeye göre karar verilecek. "

MİLLET BAHÇESİNDE CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA YAPILACAK

"Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin karşısındaki alanda bir kentsel yenileme projesi var. Projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı. Kalan 10 binanın da yıkımı sürecindeyiz. İnşallah onları da kısa sürede yıkıp orada çok daha nezih bir yeni küçük bir mahalle oluşturuyoruz. Yine Ortahisar Millet Bahçesinde kuzeyde yer alan yapıları yıktık. Burayla ilgili proje çalışmalarımız var. Süratle burayı yöre insanına ve oradaki ticari dokuya hizmet verecek noktaya getirmeye çalışıyoruz. Öte yandan Ortahisar Millet Bahçemizde cephe sağlıklaştırma çalışmamız olacak. Sayın Çevre Bakanımız binaların yıkımına tamam dediğinde batı tarafındaki binaların cephe sağlıklaştırmasını yapalım demişti. Burayla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. 5 Ocak 2022'de ihalesini yapacağız. ve Millet Bahçesi'nin her tarafı kendisine yakışır güzellikte olacak. "

BEŞİKDÜZÜ MEYDANA KAVUŞUYOR

"Beşikdüzü'nde Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanın arka kısmının bir meydana dönüştürülmesi şeklinde daha önceden düşünülen ve ilan edilen çalışma vardı. Bunu da Sayın Bakanımıza arz ettik. TOKİ'ye yanımızda talimat verdi. O alanda kamulaştırma yapmak suretiyle vatandaşın nefes alabileceği bir meydan oluşturmaya gayret edeceğiz. "

ÇUKURÇAYIR'A BÜYÜK PARK YAPILIYOR

"Çukurçayır'a büyük park düzenlememiz olacak. Bunun ihalesi 8 Kasım tarihinde yapıldı. Yakın zamanda sözleşmeye davet edeceğiz. Proje kapsamında; çocuk oyun alanları, piknik masaları

yürüyüş yolları yapacağız. Şu anda orada bulunan ağaçlara da zarar vermeden en kalabalık mahallelerimizden biri olan Çukurçayır'da vatandaşlarımızın güvenle kullanacakları 5 dönüme yakın bir büyük park, vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. "

BOZTEPE'DE YENİ MEZARLIK İNŞA EDİLECEK

"Düzköy Çayırbağı Pazaryeri ve Otopark ihalesi de 03 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yine Boztepe Mezarlığı Ahi Evren Camii'nin alt tarafındaki 40 dönümlük alanda yaklaşık 10 bin kişinin defnedilebileceği yeni bir mezarlık alanın oluşturulabilmesi için gerekli izinler alındı. Şehir merkezine oldukça yakın bir noktada böyle bir mezarlıkta inşallah tarafımızdan inşa edilecek. "

MOLOZ'DAKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜ ORTADAN KALKACAK

"Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projemiz çerçevesinde daha önce QR kodla tasarlanmış kapı levhalarımız Ortahisar'da her tarafa monte edildi. Şimdi yavaş yavaş ilçelerde çalışma yürütüyoruz. Akçaabat ve Yomra ilçemizdeki levhalama çalışmalarına başladık. Son bir ay içerisinde Akçaabat ilçemizde 44. 000 adet kapı levhasının 14. 700 adedinin montajı tamamlandı. Yine Geçici Balıkhane Binası ve Çevre Düzenleme işini başlatıyoruz. Moloz'da yeni yaptığımız balıkhanenin yanında seyyar balıkçıları oradan kaldırıyoruz. Onlara uygun yerlerde yer yapıp veriyoruz. Moloz'daki o kötü görüntü bütünüyle ortadan kalkacak. Bu da ihale birimine gönderildi. "

ESTETİK DOKUNUŞLAR BEĞENİ KAZANDI

"Şehir genelinde son bir ayda 12 farklı türe ait 1 milyon 260 bin adet kışlık çiçek dikimi yapılmıştır. Havaalanı alt geçidini vatandaşlarımız çok beğendi. Çok kötü görünen bir yerdi. Işıklandırma ve motiflerle bir sahil şehrine gelindiği anlaşılacak şekilde yapıldı. Yine Millet Bahçesi'nde Trabzon'da çok rastlanmayan bir çalışmamız oldu. Bu merdivenler tarafımızca boyandı. Birçok kişi oraya gidip resimler çektiriyor. Beşirlideki kavşağımızda kolbastı figürü çalışmamız oldu. Cumhuriyet Caddesi'nin sonundaki üst geçide piyano teması uyguladık. Alt ve üst geçitlerimizdeki çalışmalarımız devam edecek. Tüm alt ve üst geçitleri keyifli yürünebilen alanlar haline getireceğiz"

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

"Trabzon Su Temini Projemiz devam ediyor. İsmi su temini olmakla beraber kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve fiber optik olmak üzere 5 ayrı altyapı işinden oluşuyor. İş kapsamında şu ana kadar; 175 km içme suyu, 18 km yağmur suyu, 15 kilometreye yakın kanalizasyon, 80 km fiber optik hattı,

Ve 8 km doğal gaz hattı yapımı tamamlanmıştır. Tamamladığımız yerlerin üstyapı çalışmaları da son sürat devam ediyor. "

SAYIŞTAY DENETİM YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başkan Zorluoğlu, değerlendirmelerinin ardından son günlerde bazı basın yayın organları tarafından ' Sayıştay Raporları' üzerinden yapılan karalama çalışmalarıyla ilgili de net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak büyük, küçük dokunuşlar fark etmeden tüm çalışmaları şeffaflık içerisinde yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu şu ifadeleri kullandı; "Belediyeler kamu kurumlarıdır. Bir hukukları vardır. Devletin alım usulleri, ihale usullerine tabi kurumlardır. Belediyeler bakkal dükkanı değildir. Burada yapılan her bir kuruş harcamanın niye ve nasıl yapıldığı, doğru yapılıp yapılmadığı her şekilde denetlenir. En başta Sayıştay vardır. Eskiden 2-3 yılda bir gelir bir ay bir denetim yaparlardı, bazen evraklar isterdi. Çok uzun bir zamandan beri Sayıştay denetim yöntemini değiştirdi. Artık bizim personel kadar onlar da burada çalışıyorlar. Sürekli bir yerleri var ve sürekli bir denetim içerisindeler. Hem denetim yapıyorlar, hem bizim personelimize eğitim veriyorlar, rehberlik yapıyorlar. Biz Sayıştay'a yeni denetim anlayışı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gerçekten memnunuz. Burada sürekli bir denetimin olması bizim arkadaşlarımızı da diri tutuyor daha dikkatli davranmaya sevk ediyor. "

ELEŞTİRİLENLERİN HEPSİ AK PARTİLİ BELEDİYE

"2020 Sayıştay raporları yayımlandı. Belli gazete ve yayın organlarına son üç dört gündür bakın, hemen hemen tüm büyükşehirlerle ilgili olumsuz haberler yer alıyor. Bunların özelliği sol ve aşırı sol yayın yapan, hükümet karşıtlığından hükümet düşmanlığına dönmüş gazeteler ve yayın organları. İkinci özelliği ise burada bir tane muhalif belediye yok, hepsi AK Partili belediyeler. Tabi Trabzon'un da muhalefeti çok seven, muhaliflerin sesi olan bir yerel gazetesi var. Hani şu parasız kaldığı zaman kitap yapıp satan gazete var ya ondan bahsediyorum. Onlar da az önce saydığım aşırı sol basından geri kalmıyor. O da aynı şeyleri Trabzon Büyükşehir için yazıyor, yani burada da kendilerini yalnız hissetmesinler. "

BÜYÜKŞEHİR'İN 2020 RAPORU YÜZ AKI BİR RAPORDUR

"Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Sayıştay raporu, yüz akı bir rapordur. 2020 Sayıştay raporunda bir tek kamu zararı, kişi zimmeti veya başka suç teşkil edecek bir iş ve işleme rastlanmamıştır. Burada yayınlanan Sayıştay'ın bulgular raporudur. Bu işi ben çok iyi bilirim, bilmeyenlere de anlatıyım. Bulgu ayrı iştir, sorgu ayrı iştir. 2020 raporunda az önce bahsettiğim gazetelerin mal bulmuş mağribi gibi sarıldıkları mesele, bulgulardır. Bu bulgular Sayıştay denetim raporlarının böyle olsa daha iyi olur şeklinde tespitleri ve eleştirilerinin yer aldığı kısımlardır. Burada bir yolsuzluk, bir usulsüzlük bir kamu zararı varsa bu sorgu bölümünde alınır ve o kendi içinde devam eder. En nihayetinde kamu zararına sebep olan kamu görevlisinden tahsil edilinceye kadar da bu süreç devam eder. "

YÜZDE 83'Ü AÇIK İHALE

"Trabzon Büyükşehir Belediyesine gelirsek, biz 2020 yılında 306 milyon liralık ihale yaptık. Bunun yüzde 83'e yakını açık ihale, kalan yüzde 17'lik bölümü pazarlık usulü dediğimiz davetiye usulüyle gerçekleşmiş. Bu yüksek oranda açık ihale yaptığımızı gösteriyor. Türkiye'de en çok açık ihale yapan belediyelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Ama Sayıştay'ın doğal olarak bu konuda belediyelerin hepsine 'her ne kadar doğrudan temin yapıldıysa da bunun açık ihale ile olması daha iyi olurdu' şeklinde eleştirilerini bulursunuz. Yaptığımız yüzlerce ihale içerisinde bir tanesinde Sayıştay demiş ki 'Kızlar Manastırı'ndaki işi parçalara bölüp de doğrudan teminle yapmanız doğru değil, bunu açık ihale ile yapın. ' Biz de dedik ki doğrudur. İdare ile denetim yapan kuruluşlar her zaman aynı şeyi düşünemezler. Biz meseleye çabuk yapılsın diye zaruri görürüz pazarlık usulü yaparız ama Sayıştay der ki 'açık ihale ile yapsanız daha iyi olur. '

TRABZON'U YÖNETME GÜÇLERİ ELLERİNDEN ALINDI

"Sayıştay bir tane ihaleye raporunda yer vermiş. Bu gazete kalkmış, sanki ortada bir usulsüzlük, bir yolsuzluk, bir kamu zararı varmış gibi manşetlere taşımış. Onun derdi başka. Onu bir gazete olarak görmüyorum. Bir cephe olarak görüyorum. Onların derdi Trabzon'u yönetebilme derdi. Bizimle birlikte Trabzon'u yönetme yetileri, becerileri, güçleri bütünüyle ellerinden alınmıştır. Bundan sonra bu güç kendilerine asla dönmeyecektir. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Her şeyimiz şeffaf. İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, Savcılıklar açık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz şeffaf olmakla, işlerimizi hukuka, ahlaka uygun olarak yapmakla övünüyoruz. Bu bizim en güçlü yanımızdır. Bunla ilgili olarak her türlü denetime de açık olduğumuzu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. "

YASAKLANMIŞ BİR FİRMADAN TEK BİR MAL ALINMADI

"Bir de CHP'li bir meclis üyesi de dile getirmiş, neymiş Sayıştay demiş ki 'Büyükşehir Belediyesi yasaklanmış firmalardan mal aldı. ' Bir kere Sayıştay Raporlarında böyle bir şey yok. Daha önceki dönemde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, biz yasaklı firma sorgulaması evrakını dosyaya koymuyorduk. Böyle bir zaruret yoktu. Daha sonra Kamu İhale Kurumu bu uygulamayı değiştirdi. 'Doğrudan teminle yapılan işlerde de malı temin edeceğiniz firmanın yasaklı olup olmadığını sorgulayacaksınız, sorgulandığına dair belgeyi dosyaya koyacaksınız' şeklinde uygulama değişikliğine gidildi. Biz zaten doğrudan teminle yaptığımız bütün alımlarda şimdiye kadar yasaklı mı değil mi sorgulaması yapıyorduk. Sadece o belgeyi dosyaya koymuyorduk. Çünkü gerek yoktu. Şimdiden sonra gerek var. Yani bu iş zaten zorunlu değildi, zorunlu oldu yeni başladık. Biz zaten yasaklı firma sorgulamamızı yapıyorduk. Hiçbir tane yasaklı firmadan tek bir ürün alınmamıştır. Alınmışsa ortaya koysunlar. Olmayan bir şeyi söylemek yanlış. Sayıştay raporunda 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi şu yasaklı firmadan mal aldı' demiyor, 'sorgulamanın dosyasında bulunması gerekiyor' dedi. Sayıştay 'sen buna bakıyorsan bile dosyasına koy' diyor. Ama bu Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir dönemde herhangi bir yasaklanmış firmadan mal aldığı anlamına asla gelemez. En yetkili ağız olarak diyorum ki Trabzon Büyükşehir Belediyesi benim dönemimde şu ana kadar yasaklanmış her hangi bir firmadan herhangi bir mal ve hizmet almamıştır. "

KENDİ MENFAATİNİ ÖNDE TUTANLARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

"Ne yapılırsa yapılsın, hangi iftira atılırsa atılsın, hangi yalan yazılırsa yazılsın, biz bunlardan korkmuyoruz. Trabzon'da ilk kez bu şer odaklarından endişe etmeyen bir yönetim iş başındadır. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Kimseye eyvallahımız yoktur. Bizim rehberimiz hukuktur. İşimiz mevzuata göre belediyenin hizmetlerini yürütmektir. Bunun ötesinde hiçbir şekilde bizim önümüze bir şey çıkarılamaz. Hiç kimseyi de bu manada hesaba katmayız. Bu güç odakları da şunu bilmeli ki, biz Trabzon'u geliştiriyoruz, kalkındırıyoruz, dönüştürüyoruz ve bizim önümüze çıkan her engeli bu zamana kadar nasıl aştıysak bundan sonra da Allah'ın izniyle aşacağız. Şehrin menfaatinin önüne kendi menfaatini koyan insanlarla kaybedecek vaktimiz yoktur. Ne yazarsa yazsınlar tekrar ifade ediyorum, belediyeden bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bir kuruş para onlara verilmeyecektir, tek bir kişi onların söylemiyle işe alınmayacaktır. Tek bir idareci onların talep ettiği kişilerden yapılmayacaktır. Belediyenin hiçbir tane işi onların söylediği öncelik sorasına göre gerçekleştirilmeyecektir. Net ve açık. "

İFTİRACI OLDUĞU HUKUK ÖNÜNDE DE TESCİL EDİLDİ

"Ben bu gazetenin ismini vermiyorum ama ben kolay kolay hiçbir basın kuruluşunu mahkemeye vermem. Eleştirilere sonuna kadar saygı duyan bir adamım. Gerçekten bizim görevimiz de bu konuda olabildiğince saygılı olmak, sabırlı olmaktır. Ama bir konu vardı ki, benim kiraladığım evi, ev sahibi satmak istedi. Ben de alamadım, o nedenle taşınmak zorunda kaldım. O ev de eşyalı bir evdi, eşyalı ev kiralamıştık. Belediyenin bir kuruşluk eşyası da yoktur. 'O eşyaları Çaykara'daki köy evine gönderdi' şeklinde çok ağır, zimmetle itham eden çok büyük bir iftira vardı. Buna kayıtsız kalsaydım, kabul etmiş olacaktım. Dolayısıyla bu arkadaşlara hem ceza hem tazminat davası açtım. Ceza davası geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Gazeteye hakaret suçu işlediği ve suçun sabit olması nedeniyle mahkümiyet verildi. 365 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Bu bir hükümdür. Bu gazetenin iftiracı, yalancı ve hakaret eden bir gazete olduğu hukuk önünde de net bir şekilde tescil edilmiş oldu. İnşallah tazminat davası da sonuçlandığında tazminat parasını bakalım ne yaparız. Biz yargı önünde de bu mücadelemize devam ediyoruz. "

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Toplantı, 17 gündem maddesinin görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 08. 12. 2021

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