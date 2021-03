Biz her bahar âşık oluruz...

BAHAR YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN 7 HARİKA ROTAMelih Uslu - 'Yürüyerek İstanbul' kitabının yazarı, Food and Travel Türkiye Dergisi Yazı İşleri Müdürü1.

BAHAR YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN 7 HARİKA ROTA

Melih Uslu - 'Yürüyerek İstanbul' kitabının yazarı, Food and Travel Türkiye Dergisi Yazı İşleri Müdürü

1. BOĞAZ'IN ROMANTİK ÇOCUĞU

Kanlıca'dan Hidiv Kasrı'na (İSTANBUL)

Pudraşekerli yoğurdu, balık restoranları, sahil kahvehaneleri ve denize açılan sokaklarıyla nam salan Kanlıca'daki yürüyüşünüzün ilk durağı, iskele meydanı. Burada Boğaz havası alarak çevrede kısa yürüyüşler yapmanın, denizin kıyısında bir banka oturup martılara simit atmanın ve gelip geçen tekneleri izlemenin tadı doyumsuz. Yürüyüşe hazırsanız Hıdiv Kasrı'na doğru uzanabilirsiniz.

2. ERGUVANLI TEPELER

Küçüksu'dan Kandilli'ye (İSTANBUL)

Boğaziçi'nin Asya Yakası'nda yalıların en yoğun olduğu güzergahta, saray yavrusu kasırlar, sakin sahil kahveleri ve erguvan çiçekleriyle kaplı tepelerin peşi sıra, huzur yüklü bir yürüyüşe ne dersiniz? 2.5 kilometrelik bu güzergah, özellikle mimari ve tarihseverler için bir cazibe adresi.

3. ÇİÇEKLERDEN DAVETİYE

Polonezköy'ün geyikleri (İSTANBUL)

Köye uzanan orman içi yolda "Dikkat! geyik-karaca çıkabilir" uyarıları olan tabelalar bölgenin yaban hayatı konusunda fikir veriyor. Birkaç dakika içinde kendinizi dağ köylerini andıran bir taşra atmosferinin içinde bulacaksınız. Köy meydanında başlayan dört kilometrelik yürüyüşte avlusunda atların gezindiği çiftlikler, huzur dolu piknik alanları, çardaklı kır lokantaları, ahşap heykeller parkı, arıcılık müzesi ve Zofia Rizi Anılar Evi'ni ziyaret edebilirsiniz.

4. UZUN ROTA ARAYANLARA

Alibahadır'dan Riva'ya (İSTANBUL)

Beykoz'un iki güzel Karadeniz köyünü birbirine bağlayan bu güzergah, yürüyüşseverler için gerçek bir vaha gibi... Köyler, dereler, ormanlar ve geniş çayırlarla örtülü bölgede kırların taze havası hemen sarıveriyor insanı. Burası, camisi, meydanı, çeşmesi ve kır panoramasıyla şehrin arka bahçesi sanki... Riva yolunda yerleşimler yerini tek tük evlere, ardından da ağaçların gizlediği derelere bırakıyor. Alibahadır Köyü'nden sonra gözün gördüğü her yer yemyeşil. 10 kilometre ve üstü uzun parkur arayanlar için elverişli olan rotanın ucu, Riva'ya uzanıyor.

5. MİMOZALARIN PEŞİNDE

Kınalıada'nın ara sokakları (İSTANBUL)

İstanbul'a en yakın olanı Kınalıada'da, sağ tarafa giden sahil yolunu izleyip adanın arka tarafına dönünce güzel manzaralar başlıyor. Yolun devamındaki tepeyi aşınca Yassıada ve Sivriada karşınızda... Aşağı kıvrılarak deniz kıyısına inen asfalt üç kilometrelik yol, keyifli bir yürüyüş parkuru. Adadan hemen ayrılmak yerine, sokak aralarına dalıp ağaçlar ve çiçeklerle süslü bahçeler içindeki köşkleri izleyerek bir sonraki vapura kadar oyalanabilirsiniz.

6. HERODOT'UN YOLU'NDA

Foça'nın eski yolları (İZMİR)

Akdenizfoklarının dünyadaki en önemli yaşam alanlarından biri olan İzmir'in uzak iskelesi Foça, masmavi denizi, ılık imbatı ve davetkar balık lokantalarıyla taze bahar yürüyüşleri için doğru adres. Foça Yürüyüş Yolları Güzergahı Projesi kapsamında yürüyüş yolları panolarının montajlanmış olması işinizi kolaylaştırıyor. Sur Çevresi, Herodot Yolu, palmiyeler ve zakkum çiçeklerinin süslediği caddelerde, yüz yıllık taş evlerin eskidikçe güzelleşen mimarisiyle tanışacaksınız.

7. BAŞKENTİN ÖZEL KOKULARI

Samanpazarı'nın antikacıları (ANKARA)

Renkleri, sesleri ve kokularıyla Ankara'nın karakteristik ruhunu hissettiren Samanpazarı, daracık sokaklarına yayılmış sepetçisi, baharatçısı, kumaşçısı ve antikacısıyla kentin özgün dokusunu yaşatıyor. Antika, gümüş işleri ve eski eşyalara meraklı değilseniz bile Tarihi Pirinçhan'ın avlusunda bir kahve sefası yapmayı mutlaka denemelisiniz.

PİKNİK İÇİN 5 MESİRELİK

Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı

DEĞİRMENBURNU TABİAT PARKI Heybeliada (İSTANBUL)

Keyifli bir deniz yolculuğuyla ulaşacağınız bu mesire yerinde hem çam ormanlarının temiz havasını hem de denizin kokusunu alacaksınız. İskeleden mesire alanına yürüyerek veya kiralayacağınız bisikletlerle ulaşabilirsiniz.

BALLIKAYALAR TABİAT PARKI Gebze (KOCAELİ)

Gebze Sanayi Bölgesi'nden geçerek ulaşacağınız bu yemyeşil kanyon doğaseverler için adeta bir vaha. Göletin kenarındaki tahta masalarda piknik yapabilir, dere kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ballıkayalar'ın en çok tercih edilen tırmanış noktalarından biri olduğunu da hatırlatalım.

BALÇOVA TELEFERİK (İZMİR)

İzmir'in simgelerinden biri olan teleferikle şehrin en eski mesire alanlarından birine gitmeye ne dersiniz? Özellikle yazın sıcak günlerinde serin havanın ve İzmir manzarasının tadına varın.

TEOS PARK ÇAMLIK Seferihisar (İZMİR)

Kızılçam ormanının içinde tam bir soluklanma alanı olan mesire yeri Seferihisar'a 5 km mesafede. O tarafa gitmişken Sığacık Limanı'nı ve Osmanlı'dan kalan kaleyi görmeden dönmeyin.

MOGAN GÖLÜ Gölbaşı (ANKARA)

Kuşların göç yolu üzerindeki Mogan Gölü sıcak yaz aylarında Ankaralıların deniz özlemini bir parça da olsa gideriyor. Kuş seslerinin eşlik ettiği bir mola için ideal bir mekan.

KAÇIRILMAYACAK 2 SERGİ

Erkan Aktuğ - Hürriyet Kitap Sanat

Etel Adnan retrospektifi

Pera Müzesi, 6 Nisan'dan itibaren Lübnan asıllı Amerikalı ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yaşamının tüm dönemlerini kapsayan 'İmkansız Eve Dönüş' başlıklı retrospektif sergisine ev sahipliği yapacak. Yüksek enerji yayan tam da baharlık bir sergi olacağına kuşku yok.

Kente Doğru

Restorasyonu tamamlanan Kadıköy Gazhane, nihayet nisan ortasında kapılarını açıyor. Müze Gazhane'nin açılış sergisiyse güncel sanatçı Serkan Taycan'ın İstanbul'un ve İstanbulluluğun son 15 yılda geçirdiği dönüşüme odaklandığı 'Kente Doğru' başlıklı sergisi olacak.

KOLAY ULAŞILIR 5 ADRES

Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı

Şile (İSTANBUL)

Ağlayankaya'yı, Onbir Göller Vadisi'ni, Değirmençayı Şelalesi'ni ve Kumbaba Tepesi'ni mutlaka görmelisiniz. Şile Feneri ülkemizdeki en büyük ve dünyadaysa hala çalışır durumdaki en büyük ikinci deniz feneri. Biraz daha sakinlik arıyorsanız, Ağva'da bir yanda Karadeniz, diğer yanda Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasındaki butik oteller ve yemyeşil bahçeler huzura davet ediyor.

Silivri (İSTANBUL)

Yüzyıllardır İstanbul'un batıya açılan kapısı sayılan Silivri, tarihiyle ve doğasıyla çağırıyor sizi. Kale ve surların içinde bulunduğu Kale Park'tan muhteşem manzaranın tadını çıkarın.

Abant (BOLU)

Bolu'nun, hatta belki Karadeniz'in simgelerinden biri Abant. Bolu merkeze sadece 35 kilometre uzaklıkta. Burası ulusal parkın içinde yer alan, ormanlarla çevrili, el değmemiş bir krater gölü. Yılın hangi döneminde ziyaret ederseniz ayrı bir büyüsü var. Çevresi 8 kilometre olan gölün kenarında yürüyüş yapabilir, tertemiz havanın ve manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Urla (İZMİR)

Eski taş evleriyle Urla, doğanın içinde nefes almaya çağırıyor insanı. Sanat Sokağı olarak anılan Zafer Caddesi'ni görmeden geçmeyin. Urla Kadın Üretici Pazarı, kadın emeğini desteklemek için, her cumartesi tarihi Urla Tamirhane binasında. Civardaki Uzunkuyu, Barbaros, Yağcılar, Demircili, Kuşçular, Bademler, Özbek köyleriyse bölgenin keşif durakları.

Beypazarı (ANKARA)

Beypazarı geleneksel Türk mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 100 yıllık evleriyle öne çıkıyor. Ankara'ya sadece bir saat mesafede. Dik yamaçlara kurulmuş eski yerleşim ve geleneksel konutlardan oluşan karakteristik dokusu görsel bir zenginlik sunuyor. Beldenin gözdesi İnözü Vadisi doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında.

PEDALA KUVVET! 7 BİSİKLET YOLU

Berk Okyay - Uzun yol bisikletçisi

Kadıköy-Pendik

Anadolu Yakası'ndaki sahil hattında Kadıköy'den başlayıp Pendik'e kadar gidebilirsiniz. Yaklaşık 25 kilometre. Yol düz ama yürüyüş yapan, koşan insanlara dikkat etmenizi öneririm. Sahildeki büfelerden mataranıza su doldurup yemek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Kadıköy-Beykoz

Kadıköy'den Beykoz tarafına yaklaşık 50 kilometre. Genelde trafiğin içinde gidiliyor, lütfen dikkat! Trafiğin az olduğu saatleri seçmenizi öneririm. Ara ara tırmanışlar mevcut. Yol üzerinde börek ve çayla kendinizi şımartabilirsiniz.

Beşiktaş-Sarıyer

Avrupa Yakası'nın sahil hattında, Beşiktaş'tan başlayıp Sarıyer'e kadar uzanan Boğaz manzarasıyla tatil günlerinizde keyif yapabilirsiniz. Bu rota sabah erken saatler bisiklet için daha uygun. Gidiş-dönüş 50 kilometre kadar.

Beşiktaş-Bakırköy

Beşiktaş'tan Bakırköy'e kadar uzanan sahil hattı farklı bir alternatif. İster sahil parklarından, ister yol kenarından ilerleyebilirsiniz. Sürüşünüz boyunca karşınıza çıkan marketlerden su ve yiyecek alabilirsiniz.

Bahçeköy-Belgrad Ormanı

Bahçeköy'de Belgrad Ormanı'nın içerisinde sürüş yapmak isteyenler bu rotayı kullanabilir. Tırmanışın olduğu bu rotaya bisikletinizi arabaya atıp götürmeniz en güzeli. Yaklaşık 30-40 kilometre. Dilerseniz ormanın içine girip maceraya atılabilirsiniz. Fakat girdiğiniz yolları kaybetmeyin, kaybolma riskiniz olabilir.

DOĞAYLA BİRLİKTE BİZ DE UYANALIM... 5 ÖZEL ÖNERİ

Yücel Sönmez - Hürriyet doğa yazarı

Çiçeksiz bahar olmaz

Doğanın uyanışının en güzel emarelerinden biri de çiçekler. Yaylalar tam olarak bahara girmemiş olsa da bazı çiçekler müjdeci oldu bile. Örneğin mimozalar... Kokusu ve rengiyle büyüleyici bir etkiye sahip bu çiçekleri en iyi görebileceğiniz yerler İstanbul adaları.

Kelebekler her yerde

Baharı yaşamak için sürekli dışarıda olmak gerekmiyor. Kelebekler kanat çırpmaya başladı. Diken kelebeği, büyük beyazmelek, sarı bantlı kadife, çokgözlü mavi, atalanta bugünlerde görebileceğiniz kelebeklerden birkaçı.

Rotanız orman olsun

Eğer İstanbul'daysanız Kuzey Ormanları tüm güzelliğiyle ve yürüyüş yollarıyla sizi bekliyor. Ama "Çok özel bir yere gideyim" diyorsanız rotanızı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en özel noktalarından biri olan Kırklareli'ndeki longoz ormanına çevirin.

Yunus göçünü izleyin

Bahar karada olduğu kadar denizde de hareketli. Denizlerin haşarı çocukları yunuslar içinde... Onları Ahırkapı, Sarayburnu, Çengelköy, Kanlıca, Beykoz, Anadolukavağı, Sarıyer, Garipçe, Rumelifeneri'nde gözlemleyebilirsiniz.

İnsanlık tarihinden daha eski bir ritüel

Onlar biz yokken de göç ediyordu. Kışı Afrika'da geçiren yüzbinlerce kuş her yıl baharda başımızın üzerinden geçip Avrupa'ya dağılıyor. Göçün en hareketli olduğu bugünlerde bu ritüele tanıklık etmek için başınızı yukarı kaldırmanız yeterli.

ŞİMDİ İZLENECEK 2 OYUN

Bahar Çuhadar - Hürriyet Ekler tiyatro yazarı

Beyaz Kanatlar

Pandemide yoluna 'Yeni Perform' adıyla, dijital sahne olarak devam eden Galata Perform, 27 Mart akşamı saat 21.00'de canlı performans olarak prömiyer yapacak. Sosyal medyada 'Beyaz Kanatlar'ın yanı sıra 'Terk Edilmiş Kıyılar - Negatif Fotoğraflar' ve 'House of Hundred'ın gelecek gösterimlerini de yakalayabilirsiniz.

Balat buluşmaları

Balat'ta dört sezondur süren 'Monologlar Müzesi' projesi pandemi molasını bitirdi. Maskeli ve kısıtlı sayıda seyirciyle gerçekleşen her bir oyun, adı üstünde birer monolog. Talep yoğun, 3 Nisan Cumartesi saat 15.00'teki 'Monologlar Müzesi/Kadın' için bence şimdiden yerinizi ayırtın.

1 YERLİ, 1 YABANCI, 1 FESTİVAL

Tolga Akyıldız - Hürriyet müzik yazarı

maNga -Holosen (EP): maNga uzun süredir bir konsept üzerinde çalışıyor. Kısa süre sonra da konseptin ilk ayağı olan 'Holosen' adlı EP'lerini yayınlamış olacaklar. Bir animasyon filmle birlikte geliştirilecek ve yaz öncesi yayınlanması beklenen 'Holosen', aslında 2022'de çıkaracakları albümleri 'Antroposen'in öncüsü. '

London Grammar - Californian Soil: Indie pop'un avangart ismi London Grammar, müziği geniş bir perspektifle dinleyen herkesin ilgisini çekiyor. Bu nedenle üçüncü stüdyo albümleri 'Californian Soil' merakla bekleniyor. London Grammar dışında prodüktör olarak Charlie Andrew ve George Fitzgerald'ın da yer aldığı albümü bir aksilik olmazsa 12 Nisan'da dinleyebileceğiz.

The Great Escape Online 2021: Pandemi yılında kepenk kapatan festivallerden biri de İngiltere Brighton'da gerçekleşen The Great Escape (Büyük Kaçış) oldu. Festivalin ünü, geniş bir sound yelpazesinde yenilikçi müzisyenlere odaklanmasından kaynaklanıyor. Geçen 15 yılda Michael Kiwanuka, Tom Odell, Unknown Mortal Orchestra, Alt J ve Ed Sheeran gibi isimleri erkenden keşfeden The Great Escape bu yıl çevrimiçi olarak 13 ve 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kombine biletler 45 pound (yaklaşık 450 lira).

BEKLEDİĞİMİZ 2 KİTAP

İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni

Büyük Bir Aşk Hikayesi - Susanna Tamaro (Can Yayınları)

'Yüreğinin Götürdüğü Yere Git' romanıyla tüm dünyada tanınan İtalyan yazar Susanna Tamaro'dan baharın ruhuna uygun bir roman geliyor: 'Büyük Bir Aşk Hikayesi'. Büyüleyici ve soluk almaksızın okunan bu tutku hikayesinde Venedik başrolde. Soru şu: Yürek mi susmuştur, biz mi ona kulak vermeyi bilmeyiz?

Veba Geceleri - Orhan Pamuk (Yapı Kredi Yayınları)

Orhan Pamuk'un uzunca bir süredir beklenen yeni romanı 'Veba Geceleri' nihayet bu hafta okurla buluşuyor. 1901'de bir veba salgınının yaşandığı Minger Adası'nda yaşananları anlatıyor. Kaderin garip bir cilvesi, yazarın yıllar öncesinden kurgulamaya başladığı romanı tam yayımlanacağı anda Covid-19 başladı. Yaşadığımız hayatla yazarın kurgusu çakışmış oldu...

Kaynak: Hürriyet