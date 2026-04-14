Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Sultangazi'de, kiralık araba meselesi yüzünden tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan çatışmada bir genç, sokakta takip edilerek silahla yaralandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ÖNCE MESAJLARLA TEHDİT ETTİLER

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tamer K. isimli genç ile şüpheliler arasında önceden yaşanan kiralık araba meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheliler, Tamer K.'yi telefonuna mesajlar atarak tehdit etti.

SOKAK ORTASINDA TAKİP EDİP SİLAHLA VURDU

Olayın ardından şahıslar, Tamer K.'yi sokakta takip ettikten sonra silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

"ÇOCUĞUM O ANDA BENİ ARADI"

Oğlunun yaşadığı silahlı saldırıyı anlatan Taner K., "Oğlum 5-6 ay önce araç kiralıyor. Mahallede çete şeklinde dolanan zorbalar var. Arabayı elinden almak istiyorlar. O da vermiyor. Çocuğuma karşı silahlı saldırı, tehdit etme, farklı numaralarla mesaj atma, hakaret, küfür var. Bununla ilgili binlerce kez şikayette bulunduk ama en sonunda çocuğumu bugün vurdular. Çocuğumu 15 gün sonra ameliyata alacaklar. Ayağında mermi kalmış. Olaydan önce yapanlar alındı ama bırakıldı. Kaç tane çocuğu burada darbettiler. Benim çocuğum tıraş olurken başkası mesaj atıyor. 'Abin nerede?' diye. Daha sonra benim çocuğu takip ediyorlar. Buradan çıkarken peşinden koşarak geliyorlar. Küfür edip arkadan ateş ediyorlar. Olay böyle gerçekleşiyor. Çocuğum o anda beni aradı. 'Baba beni vurdular' dedi. Şok olduk. Kendimizi dışarı attık. Polis geldi. Çocuğu hastaneye götürdük. Çocuğum şu anda da hastanede" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı