Otobüsündeki yolcunun midesinden 804 gram afyon sakızı çıktı

Otobüsündeki yolcunun midesinden 804 gram afyon sakızı çıktı
Muş'ta bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir şahsın midesinden toplam 804 gram afyon sakızı ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan bir otobüste şüpheli hareketler sergileyen şahsın midesinden 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan otobüste bulunan yabancı uyruklu bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, şahıs kontrol altına alındı. Şüphelinin hastanede yapılan muayenesinde ve radyolojik görüntülemede midesinde yabancı cisimler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleler neticesinde 118 kapsül halinde toplam 804 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar