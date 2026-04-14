Manisa'da festivalde saçılacak 10 ton mesir macunu kadınların emeğiyle hazırlanıyor

486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, kadınlar geleneksel yöntemlerle mesir macunu hazırlıyor. 41 çeşit baharatla üretilen bu geleneksel ürün, şifa ve kardeşlik simgesi olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almakta.

Bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesir macunları, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde çalışan 12 kadın, asırlık geleneğin yaşatılması için yoğun mesai harcıyor. Bu yıl saçılacak 10 ton mesir macunu için kazanların başına geçen kadınlar, üretime su, şeker ve limon tuzunu kaynatarak başlıyor.

Bal kıvamına gelen karışım ocaktan alındıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Dinlendirilen macun, 41 çeşit baharatın bulunduğu tezgahlarda kadınlar tarafından harmanlanıyor.

Kadınlar, elde edilen mesiri makas yardımıyla keserek fişek ve çubuk haline getiriyor, ardından paketleyerek saçım törenine hazır hale getiriyor.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, mesir macununun yalnızca bir şekerleme olmadığını, ürünün içinde 41 çeşit baharat bulunduğunu ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını söyledi.

Mesirin Manisa ve Türkiye için önemli bir tanıtım değeri taşıdığını, aynı zamanda şifa, sevgi, kardeşlik ve barışı simgelediğini dile getiren Tanık, mesir macunu ve festivalinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ve ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlattı.

Mesir macununu hazırlayan kadın çalışanlardan 56 yaşındaki Birgül Arga ise 22 yıldır imalathanede görev aldığını anlatarak, halka şifa dağıtmak için emek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
