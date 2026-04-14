İsrail: İran'ın Tüm Zenginleştirilmiş Uranyumunu Teslim Etmesi Savaşın Sona Ermesi İçin Ön Şart

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin saldırıların tamamen sona erdirilmesi için İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmesini ön şart olarak belirlediğini söyledi.

Bakan Katz, "Holokost Anma Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, 40 gün boyunca İran'a karşı yürüttükleri saldırılar ve kalıcı ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İran'a ait yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun nükleer projeyi yeniden başlatmasına imkan vereceğini öne süren Katz, "Bu nedenle ABD ve İsrail, bu maddenin İran'dan çıkarılmasını savaşı tamamen sona erdirmenin ön koşulu olarak belirlemiştir." ifadesini kullandı.

Katz, geçen yıl haziranda 12 gün boyunca yürüttükleri saldırılar ve son saldırıların "İran'ın nükleer programını ve nükleer silah üretme yeteneğini yok ettiğini" ileri sürdü.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.