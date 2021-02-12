Bilmeceler... 101 zor bilmece soruları ve cevapları

Eğlenceli zeka oyunlarıyla gevşemek için biraz molaya mı ihtiyacınız var? Tüm zamanların en iyi bilmecelerinin nihai listemize göz atın. Bilmeceler... 101 zor bilmece soruları ve cevapları okul öncesi bilmece sözleri ve çocuklar için harika bilmeceler

Kolay başlarlar ve bazıları çocuklar için mükemmel bilmecelerdir. Ancak diğerleri zordur ve matematik uzmanı olmanızı gerektirebilir. Birçoğu harfler ve kelimeler üzerine oyunlardır, bu yüzden eğer engelsizseniz devam edin. Devam etmenizi sağlamak için bazı komik bilmeceler bile attık. Şimdi, sonuna doğru giderseniz, gerisini deneyebilirsiniz, ancak dikkatli olun: Zor bilmeceler sizi teste sokacak!

KOLAY BİLMECELER

1. Bilmece: Kullanmadan önce neyin kırılması gerekiyor?

Cevap: Bir yumurta

2. Bilmece: Gençken uzunum ve yaşlandığımda kısayım. Ben neyim?

Cevap: Bir mum

3. Bilmece: Yılın hangi ayında 28 gün var?

Cevap: Hepsi

4. Bilmece: Deliklerle dolu ama yine de su tutan nedir?

Cevap: Bir sünger

5. Bilmece : Hangi soruya asla evet yanıtı veremezsiniz?

Cevap: Henüz uyumadın mı?

6. Bilmece: Her zaman önünüzde duran ama görülemeyen nedir?

Cevap: Gelecek

7. Bilmece: Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir ev var. Sarı duvarlar, sarı kapılar, sarı mobilyalar. Merdivenler ne renk?

Cevap: Hiç - tek katlı bir ev.

8. Bilmece. Asla kaldırmasanız veya dokunmasanız bile neyi kırabilirsiniz?

Cevap: Bir söz

9. Bilmece: Yukarı çıkan ama asla inmeyen nedir?

Cevap: Yaşınız

10. Bilmece: Yağmurda şemsiye ya da şapka olmadan dışarıda olan bir adamın kafasında tek bir saç bile ıslak değildi. Neden?

Cevap: Keldi.

11. Bilmece: Kururken ne ıslanır?

Cevap: Bir havlu

12. Bilmece: Birine verdikten sonra ne saklayabilirsiniz?

Cevap: Sözünüz

13. Bilmece: Her gün tıraş oluyorum ama sakalım aynı kalıyor. Ben neyim?

Cevap: Bir berber

14. Bilmece: İnsanlarla dolu bir tekne görüyorsunuz, ancak gemide tek bir kişi yok. Bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Teknedeki bütün insanlar evlidir.

15. Bilmece: İçinde kibrit, gaz lambası, mum ve şömine bulunan bir odaya girersiniz. Önce neyi yakarsınız?

Cevap: Maç

16. Bilmece: Bir adam 25. yaş gününde yaşlılıktan ölür . Bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: 29 Şubat'ta doğdu.

17. Bilmece: Dallarım var ama meyvem, gövdemim veya yapraklarım yok. Ben neyim?

Cevap: Bir banka

18. Bilmece: Konuşamayan ama kendisiyle konuşulduğunda cevap verecek olan nedir?

Cevap: Bir yankı

19. Bilmece: Ne kadar çok varsa, o kadar az görürsünüz. Nedir?

Cevap: Karanlık

Çocuklar için Bilmeceler

20. Bilmece: David'in ebeveynlerinin üç oğlu var: Snap, Crackle ve üçüncü oğlunun adı nedir?

Cevap: David

21. Bilmece: Seni her zaman takip ediyorum ve her hareketini kopyalıyorum ama bana dokunamaz veya beni yakalayamazsın. Ben neyim?

Cevap: Senin gölgen

22. Bilmece: Birçok anahtarı olan, ancak tek bir kilidi açamayan nedir?

Cevap: Bir piyano

23. Bilmece: Sol elinde ne tutabilirsin ama sağında değil?

Cevap: Sağ dirseğiniz

24. Bilmece: Temiz olduğunda siyah, kirliyken beyaz olan nedir?

Cevap: Bir kara tahta

25. Bilmece: Daha fazlası alındığında ne büyür?

Cevap: Bir delik

26. Bilmece: Tüy kadar hafifim, ancak en güçlü kişi beni beş dakika tutamaz. Ben neyim?

Cevap: Nefesin

27. Bilmece: Çorap, eşarp ve eldivenlerde bulunuyorum; ve genellikle oyunbaz yavru kedilerin pençelerinde. Ben neyim?

Cevap: İplik

28. Bilmece: Bugün dünden önce nerede geliyor?

Cevap: Sözlük

29. Bilmece: Hangi icat tam bir duvardan bakmanıza izin verir?

Cevap: Bir pencere

30. Bilmece: Eğer bana sahipseniz, paylaşmak istersiniz; eğer beni paylaşırsan, beni tutmadın Ben neyim?

Cevap: Bir sır

31. Bilmece: Bir tencereye ne koyulamaz?

Cevap: Kapak

32. Bilmece: Aşağı yukarı giden ama hareket etmeyen şey nedir?

Cevap: Bir merdiven

33. Bilmece: Bir yarışta koşuyorsanız ve kişiyi ikinci sırada geçerseniz, neredesiniz?

Cevap: İkincilik

34. Bilmece: Size ait, ancak diğer insanlar onu sizden daha fazla kullanıyor. Nedir?

Cevap: Adınız

Komik Bilmeceler

35. Bilmece: Pek çok gözü olan ama göremeyen nedir?

Cevap: Bir patates

36. Bilmece: Tek gözü olan ama göremeyen nedir?

Cevap: Bir iğne

37. Bilmece: Birçok iğnesi olan ama dikmeyen nedir?

Cevap: Bir Noel ağacı

38. Bilmece: Elleri olan ama alkışlayamayan nedir?

Cevap: Bir saat

39. Bilmece: Bacakları olan ama yürümeyen nedir?

Cevap: Bir masa

40. Bilmece: Bir başı, bir ayağı ve dört bacağı olan nedir?

Cevap: Bir yatak

41. Bilmece: Ne yakalayabilirsin ama fırlatamazsın?

Cevap: Soğuk

42. Bilmece: Ne tür bir grup asla müzik çalmaz?

Cevap: Bir lastik bant

43. Bilmece: Pek çok dişi olan ama ısırmayan nedir?

Cevap: Bir tarak

44. Bilmece: Masada kesilen ama asla yenmeyen nedir?

Cevap: Bir deste kart

45. Bilmece: Kelimeleri olan ama asla konuşmayan nedir?

Cevap: Bir kitap

46. ??Bilmece: Arka bahçenin her yerinde dolaşan ama asla hareket etmeyen nedir?

Cevap: Bir çit

47. Bilmece: Dünyayı köşesinden ayrılmadan dolaşan ne olabilir?

Cevap: Bir pul

48. Bilmece: Başparmağı ve dört parmağı olan ama el olmayan nedir?

Cevap: Bir eldiven

49. Bilmece: Başı ve kuyruğu olan ama vücudu olmayan nedir?

Cevap: Bir madeni para

50. Bilmece: Bir duvar diğer duvarla nerede birleşir ?

Cevap: Köşede

51. Bilmece: Hangi binada en çok hikaye var?

Cevap: Kütüphane

52. Bilmece: Kokusundan daha güzel tadı nedir?

Cevap: Diliniz

53. Bilmece: 13 kalbi olan ama başka organı olmayan nedir?

Cevap: Bir deste kart

54. Bilmece: Kırları duyamayan kulaklarıyla takip ediyor. Nedir?

Cevap: Mısır

55. Bilmece: Ne tür bir ceket ıslak olarak en iyi şekilde giyilir?

Cevap: Bir kat boya

56. Bilmece: Üstte alt olan nedir?

Cevap: Bacakların

57. Bilmece: Dört tekerleği ve sinek nedir?

Cevap: Bir çöp kamyonu

Matematik Bilmeceleri



58. Bilmece: Ben tek bir sayıyım. Bir mektubu alın ve ben ödeşirim. Ben kaç numarayım?

Cevap: Yedi

59. Bilmece: Eğer ikinin şirketi ve üçü kalabalıksa, dört ve beş nedir?

Cevap:Dokuz

60. Bilmece: Hiçbiri sıfır olmayan hangi üç sayı, toplansa da çarpılsa da aynı sonucu verir?

Cevap: Bir, iki ve üç

61. Bilmece: Meryem'in dört kızı ve her kızının bir erkek kardeşi var. Mary'nin kaç çocuğu var?

Cevap:Beş - her kızın aynı erkek kardeşi var.

62. Bilmece: Hangisi daha ağır: bir ton tuğla mı yoksa bir ton tüy mü?

Cevap: Hiçbiri - ikisi de ton ağırlığındadır.

63. Bilmece: Üç doktor Bill'in kardeşleri olduğunu söyledi. Bill, erkek kardeşi olmadığını söylüyor. Bill'in gerçekte kaç erkek kardeşi var?

Cevap: Yok. Üç kız kardeşi var.

64. Bilmece: Arabada iki baba ve iki oğul var, ancak arabada sadece üç kişi var. Nasıl?

Cevap: Onlar büyükbaba, baba ve oğul.

65. Bilmece: Dünden önceki gün 21 yaşındaydım ve gelecek yıl 24 olacağım. Doğum günüm ne zaman?

Cevap: 31 Aralık; bugün 1 Ocak.

66. Bilmece: Küçük bir kız markete gider ve bir düzine yumurta alır. Eve giderken üçü dışında hepsi ara. Kırılmamış kaç yumurta kaldı?

Cevap: Üç

67. Bilmece: Bir adam kızlarını şöyle anlatıyor : "Hepsi sarışın ama ikisi; ikisi hariç hepsi esmer; ve ikisi hariç hepsi kızıl saçlı. " Kaç kızı var?

Cevap: Üç: Sarışın, esmer ve kızıl saçlı

68. Bilmece: Üç elma varsa ve ikisini alırsanız, kaç tane elmanız var?

Cevap: İki elman var.

69. Bilmece: Bir kızın kız kardeşi kadar erkek kardeşi vardır, ancak her erkek kardeşin kız kardeşin yarısı kadar erkek kardeşi vardır. Ailede kaç erkek ve kız kardeş var?

Cevap: Dört kız kardeş ve üç erkek kardeş

Kelime Bilmeceleri



70. Bilmece: İki harf eklediğinizde hangi beş harfli kelime kısalır?

Cevap: Kısa

71. Bilmece: "e" ile başlayan ve sadece bir harf içeren şey nedir?

Cevap: Bir zarf

72. Bilmece: Bildiğim bir kelime, içerdiği altı harf, bir harf ve 12 kalıntı. Nedir?

Cevap: Düzinelerce

73. Bilmece: Toronto'nun ortasında ne bulursunuz?

Cevap: "o" harfi

74. Bilmece: Beni Haziran'da bir kez, Kasım'da iki kez ve Mayıs'ta görmüyorsunuz. Ben neyim?

Cevap: "e" harfi

75. Bilmece: Bir köşede iki, bir odada bir, bir evde sıfır ve bir barınakta bir. Nedir?

Cevap: "r" harfi

76. Bilmece: Ben her şeyin başlangıcıyım, her yerin sonuyum. Ben sonsuzluğun başlangıcıyım, zamanın ve uzayın sonuyum. Ben neyim?

Cevap: Ayrıca "e" harfi

77. Bilmece: Hangi 4 harfli kelime ileri, geri veya baş aşağı yazılabilir ve yine de soldan sağa okunabilir?

Cevap: NOON

78. Bilmece: İleriye doğru ağırım, ama geriye doğru değilim. Ben neyim?

Cevap: "değil" kelimesi

79. Bilmece: 3/7 tavuk, 2/3 kedi ve 2/4 keçi nedir?

Cevap: Chicago

80. Bilmece: Ben üç harften oluşan bir kelimeyim; iki ekleyin ve daha az olacaktır. Ben hangi kelimeyim?

Cevap: Birkaç

81. Bilmece: İki harf kaldırıldığında beş harften biri kalan kelime nedir?

Cevap: Taş

82. Bilmece: Her şeyin sonu nedir?

Cevap: "n" harfi

83. Bilmece: Beş harfinden dördünü çıkarırsanız hangi kelime aynı telaffuz edilir?

Cevap: Sıra

84. Bilmece: Ben "i" harfiyle başlayan bir kelimeyim. Bana "a" harfini eklerseniz, farklı bir anlamı olan yeni bir kelime olurum ama kulağa tamamen aynı geliyor. Ben hangi kelimeyim?

Cevap: Isle ("koridor" yapmak için "a" ekleyin)

85. Bilmece: İngilizcede hangi kelime şu anlama gelir: İlk iki harf bir erkeği, ilk üç harf bir kadını, ilk dört harf bir harikayı, tüm dünya ise büyük bir kadını ifade eder. Kelime nedir?

Cevap: Kahraman

Gerçekten Zor Bilmeceler



86. Bilmece: Adını söylemek onu kıracak kadar kırılgan olan nedir?

Cevap: Sessizlik.

87. Bilmece: Ne koşabilir ama asla yürümez, ağzı vardır ama hiç konuşmaz, başı vardır ama ağlamaz, yatağı vardır ama hiç uyumaz?

Cevap: Bir nehir

88. Bilmece: Nehirlerden bahsetmişken, bir adam köpeğini nehrin karşı tarafından çağırır. Köpek nehri ıslanmadan, köprü veya tekne kullanmadan geçer. Nasıl?

Cevap: Nehir donmuştu.

89. Bilmece: Bir odayı ne doldurabilir ama yer kaplamaz?

Cevap: Işık

90. Bilmece: Eğer beni düşürürsen, eminim kırılırım, ama bana bir gülümseme verirsen her zaman ona gülümserim. Ben neyim?

Cevap: Bir ayna

91. Bilmece: Ne kadar çok alırsanız, o kadar çok geride kalırsınız. Onlar neler?

Cevap: Ayak sesleri

92. Bilmece: Bir kez dönüyorum, dışarı olan içeri girmeyecek. Tekrar dönüyorum, içeride olan dışarı çıkmayacak. Ben neyim?

Cevap: Bir anahtar

93. Bilmece: İnsanlar beni yaratır , kurtarır, değiştirir, büyütür. Ben neyim?

Cevap: Para

94. Bilmece: Hangi kırılmalar olur, yine de asla düşmez ve ne düşüp kırılmaz?

Cevap: Gündüz ve gece

95. Bilmece: Şehirler ve tarlalardan geçen ama asla hareket etmeyen nedir?

Cevap: Bir yol

96. Bilmece: Ben her zaman açım ve beslenmezsem öleceğim, ama dokunduğum her şey yakında kırmızıya dönecek. Ben neyim?

Cevap: Ateş

97. Bilmece: Onu yapan kişinin ona ihtiyacı yoktur; onu satın alan kişinin hiçbir faydası yoktur. Onu kullanan kişi onu ne görebilir ne de hissedebilir. Nedir?

Cevap: Bir tabut

98. Bilmece: Bir adam müzedeki bir resme bakar ve "Kardeşim yok ama o adamın babası babamın oğludur" der. Resimde kim var?

Cevap: Adamın oğlu

99. Bilmece: Sivri dişlerle oturup bekliyorum; delici kuvvetle kaderi kırarım; kurbanları kapmak, kudreti ilan etmek; tek bir ısırık ile fiziksel olarak birleştirme. Ben neyim?

Cevap: Zımba

100. Bilmece: Suyu olmayan göllerim, taşsız dağlar ve binasız şehirlerim var. Ben neyim?

Cevap: Bir harita

101. Bilmece: İnsan hayattan çok neyi sever, ölümden veya ölümlü çekişmeden daha çok nefret eder; erkeklerin arzularını tatmin eden; fakirler var, zenginler istiyor; cimri harcıyor, savurganlık kurtarıyor ve tüm insanlar mezarlarına taşıyor mu?

Cevap: Hiçbir şey