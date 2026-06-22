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Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
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Zonguldak'ta mesaiye gitmeyen sağlık memuru Fatih Ertürk (50), iş arkadaşlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede burnunda kan ve evde dağınıklık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Zongulduk'ta mesaisine gitmeyen sağlık memuru Fatih Ertürk (50), evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Şehit Sokak'ta meydana geldi. Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan Fatih Ertürk mesaiye gitmeyip, aramalara bakmayınca iş arkadaşları merak ederek evine gitti. Camdan içeri bakan arkadaşları, koltuktan yere düşmüş vaziyette Ertürk'ü hareketsiz görünce ihbarda bulundu. 

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede, Ertürk'ün burnunda kan, evde de dağınıklık tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İncelemenin ardından Ertürk'ün cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ertürk'ün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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