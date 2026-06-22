Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu salı günü grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.
CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, yarın grup toplantısı yapma kararı aldı. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.
Özel'in yarın saat 13.30'da grup toplantısında konuşma yapması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAMA KARARI ALMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapacağı için bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı.
Kaynak: Haberler.com