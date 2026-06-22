Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, yarın grup toplantısı yapma kararı aldı. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

Özel'in yarın saat 13.30'da grup toplantısında konuşma yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAMA KARARI ALMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapacağı için bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com