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Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
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"Çocuklar Duymasın" dizisinde Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, katıldığı televizyon programında magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Dizideki birçok ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını belirten Yağcı, başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Çaycı Hüseyin ve Şükrü'nün aslında oyuncu olmadığını söyledi.

  • Süleyman Yağcı, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Pınar Altuğ, Şükrü Koruyucu ve Alparslan Özmol'ün oyuncu olmadığını iddia etti.
  • Yağcı, Pınar Altuğ'u sahnede Tamer Karadağlı'nın yetiştirdiğini söyledi.
  • Yağcı, dizinin tüm oyuncular için 'ekmek teknesi' olduğunu ifade etti.

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından ' Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, katıldığı televizyon programında magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Dizinin kadrosundaki pek çok ismin aslında oyuncu olmadığını iddia eden Yağcı, başrol oyuncusu Pınar Altuğ’u da hedef alarak, "Onu sahnede Tamer Karadağlı yetiştirdi" dedi.

"PINAR, HÜSEYİN VE ŞÜKRÜ OYUNCU DEĞİL"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte konuk olan Süleyman Yağcı, samimi ve bir o kadar da tartışma yaratacak itiraflarda bulundu. Dizi sektöründeki "eğitim" ve "alaylılık" konusuna değinen Yağcı, Çocuklar Duymasın kadrosundaki birçok popüler ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını açık açık dile getirdi. Sözünü sakınmayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:  "Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin (Alparslan Özmol) oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın."

"PINAR’I SAHNEDE TAMER KARADAĞLI YETİŞTİRDİ"

Dizide "Meltem" karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un oyunculuk serüvenine dair çarpıcı bir iddia ortaya atan Süleyman Yağcı, Altuğ'un ekrandaki başarısında rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın payının büyük olduğunu söyledi. Yağcı, "Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu" diyerek sette yaşanan bilinmeyen bir kulis bilgisini paylaştı.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN HEPİMİZİN EKMEK TEKNESİ OLDU"

Sözlerindeki eleştirel tona rağmen dizinin hayatlarındaki önemini de vurgulamayı ihmal etmeyen Süleyman Yağcı, “Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu” diyerek efsane projeye olan vefasını ve teşekkürünü dile getirdi. Süleyman Yağcı'nın özellikle dizinin başrolü Pınar Altuğ hakkındaki bu keskin sözlerinin ardından, Altuğ ve Tamer Karadağlı cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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