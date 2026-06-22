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Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt

Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
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Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımızda eleştirilerin hedefindeki Hakan Çalhanoğlu'na destek eşinden geldi. Sinem Çalhanoğlu, "Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır" sözleriyle yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilerek grup aşamasında elendi.
  • Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyada eşine ve takıma yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
  • Sinem Çalhanoğlu, eleştirilerin sonuç odaklı olduğunu ve takımın karakterinin değişmediğini savundu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Elenişin ardından teknik heyet ve futbolculara yönelik eleştiriler artarken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşine ve milli takım oyuncularına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sinem Çalhanoğlu, takımın ve kaptanın son düdüğe kadar mücadele ettiğini vurguladı.

"DÜN GURUR DUYDUĞUNUZ KAPTANIN AYNISI"

Paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan Sinem Çalhanoğlu, şu sözlere yer verdi:

"Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar."

"DEĞİŞEN SADECE SİZİN BAKIŞINIZ"

Milli takımın karakterinin değişmediğini belirten Sinem Çalhanoğlu, eleştirilerin sonuç odaklı yapıldığını savundu. "Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız." ifadelerini kullandı.

"KAZANIRKEN SAHİPLENİP KAYBEDİNCE SUÇLU ARAMAK KOLAYDIR"

Paylaşımının devamında eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Sinem Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar milli takım kaptanına sahip çıkan paylaşımı desteklerken, bazı futbolseverler ise Dünya Kupası'ndaki performans nedeniyle eleştirilerin doğal olduğunu savundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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