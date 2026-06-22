Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı

A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. ABD maçı öncesi açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, hedefledikleri başarıya ulaşamadıkları için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

MONTELLA'YA SAHİP ÇIKTI

Son günlerde Vincenzo Montella'nın yerine farklı teknik direktör isimlerinin gündeme gelmesine de değinen Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adama açık destek verdi.

Hacıosmanoğlu, "İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Milli futbolcuları da savunan Hacıosmanoğlu, "Bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar" diyerek oyunculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Eleştirilerin yapılabileceğini ancak hakaret ve aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirten TFF Başkanı, futbolculara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ancak Hacıosmanoğlu'nun özellikle Montella ile devam edeceklerini açıklaması, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Dünya Kupası'nda iki maç sonunda puan alınamaması, gol atılamaması ve Paraguay'ın 10 kişi kaldığı karşılaşmanın kaybedilmesi nedeniyle birçok taraftar teknik heyetin değişmesi gerektiğini savundu.

"SORUMLU KİM?" TARTIŞMASI

Kararın ardından binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar başarısızlığın ardından teknik direktör değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise federasyon yönetiminin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Özellikle "yola devam" mesajı, Dünya Kupası hayal kırıklığının hemen ardından gelmesi nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

A Milli Takımımızın grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin ardından oluşan tepkiler sürerken, Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya verdiği destek futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada çok sayıda futbolsever, alınan sonuçların ardından yeni bir teknik yapılanma gerektiğini savunarak federasyonun kararını eleştirdi.