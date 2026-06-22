Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin hız kazandığı iddia edildi. Galatasaray yönetiminin bu süreçte Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sıklaştırdığı ve genç oyuncunun yakın çevresini İstanbul projesine ikna ettiği öne sürüldü.

İddialara göre 20 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kulübüyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

OSIMHEN'LE YAN YANA PLANLANIYOR

Galatasaray cephesinde Can Uzun'un transferindeki en önemli etkenlerden biri de hücumdaki çok yönlü yapısı.

Hem ikinci forvet hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilen genç yıldızın, Victor Osimhen ile birlikte sarı-kırmızılı hücum hattının önemli parçalarından biri olması planlanıyor.

GÖZLER RESMİ GÖRÜŞMELERDE

Oyuncu tarafıyla önemli mesafe kat ettiği belirtilen Galatasaray'ın, transferi sonuçlandırabilmek için Eintracht Frankfurt ile orta yolu bulması gerekiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.