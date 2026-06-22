Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncu ve ailesiyle anlaşma sağladığı, gözlerin şimdi Eintracht Frankfurt ile yapılacak görüşmelere çevrildiği öne sürüldü.
- Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle milli futbolcu Can Uzun'u transfer etmek için anlaşma sağladı.
- Transferin önündeki en büyük engel, Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi.
- Can Uzun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın grup aşamasında elenmesinin ardından Galatasaray'a transferi için Frankfurt'tan kolaylık talep edecek.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli hedeflerinden biri Can Uzun oldu. Sarı-kırmızılı teknik adamın uzun süredir genç yıldızı kadrosunda görmek istediği ve transfer için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.
EN BÜYÜK ENGEL FRANKFURT
Transfer sürecindeki en büyük engelin ise Eintracht Frankfurt olduğu ifade edildi. Alman kulübünün, Can Uzun'un sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini görüşmelerde sık sık gündeme getirdiği ve pazarlıkları zorlaştırdığı öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI SONRASI SÜREÇ HIZLANDI
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin hız kazandığı iddia edildi. Galatasaray yönetiminin bu süreçte Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sıklaştırdığı ve genç oyuncunun yakın çevresini İstanbul projesine ikna ettiği öne sürüldü.
CAN UZUN'DAN FRANKFURT'A TALEP
İddialara göre 20 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kulübüyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
OSIMHEN'LE YAN YANA PLANLANIYOR
Galatasaray cephesinde Can Uzun'un transferindeki en önemli etkenlerden biri de hücumdaki çok yönlü yapısı.
Hem ikinci forvet hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilen genç yıldızın, Victor Osimhen ile birlikte sarı-kırmızılı hücum hattının önemli parçalarından biri olması planlanıyor.
GÖZLER RESMİ GÖRÜŞMELERDE
Oyuncu tarafıyla önemli mesafe kat ettiği belirtilen Galatasaray'ın, transferi sonuçlandırabilmek için Eintracht Frankfurt ile orta yolu bulması gerekiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.
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