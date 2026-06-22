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Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler

Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampında dualar eşliğinde gerçekleştirdiği antrenman dikkat çekti. Futbolcuların toplu halde dua ettiği görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

  • Fildişi Sahili Milli Takımı futbolcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası antrenmanı öncesinde bir araya gelerek dua etti.
  • Teknik heyet ve futbolcuların saha içinde dua ettiği anlar kameralara yansıdı.
  • Fildişi Sahili, Dünya Kupası'nda üst turlara yükselme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanından dikkat çeken görüntüler geldi. Afrika temsilcisinin futbolcuları, antrenman öncesinde bir araya gelerek dua etti.

DUALAR EŞLİĞİNDE ÇALIŞTILAR

Teknik heyet ve futbolcuların saha içinde zaman zaman dua ettiği anlar kameralara yansıdı. Manevi hazırlığa önem veren Fildişi Sahilli oyuncuların görüntüleri futbolseverlerin de ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Antrenmandan kareler ve videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı takımın birlik ve beraberlik görüntüsüne dikkat çekti. Bazı futbolseverler ise Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda farklı kültürlerin ve geleneklerin öne çıkmasının turnuvaya ayrı bir renk kattığını ifade etti.

HEDEFLERİ TUR ATLAMAK

Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili, sahadaki performansının yanı sıra takım içindeki birlik görüntüsüyle de konuşulmaya devam ediyor. Afrika temsilcisi, turnuvada üst turlara yükselme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

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