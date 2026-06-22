Otomobilin çarptığı yaya öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever'e otomobil çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yakınlarının panikle koştuğu ve çığlık attığı duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAZA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever'in (78) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kazanın ardından yakınlarının Günsever'e doğru panikle koşarak çığlık attıkları duyuldu. Soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı