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Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı

Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
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FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Uruguay, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan aldı. Karşılaşmaya Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yediği iki hatalı gol damga vurdu.

  • Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında 2-2 berabere kaldı.
  • Kevin Pina, 30 metreden serbest vuruş golü atarak Yeşil Burun Adaları'nın turnuva tarihindeki ilk golünü kaydetti.
  • Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda İspanya ve Uruguay'dan puan alarak 2 puana yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN NEFİS GOL

Yeşil Burun Adaları, maçın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta harika bir gol buldu. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bu pozisyondaki yer tutuşu futbol otoriteleri tarafından eleştirilerin odağı oldu. 

URUGUAY GERİ DÖNDÜ

Uruguay, 44. dakikada Maxi Araujo ve 45+6'ncı dakikada Agustin Canobbio'nun golleriyle 2-1 öne geçerek devreyi üstün tamamladı. 

MUSLERA'DAN BİR HATA DAHA

Mücadelenin 61. dakikasında Uruguay'da Muslera'nın boşa çıktığı pozisyonda Helio Varela fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay ile Yeşil Burun Adaları'nı 2-2 berabere kaldı.

YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZIYOR

Bu sonuçla birlikte Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları'nın İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alması dikkatleri çekti. 

KUPADAKİ İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Kevin Pina'nın 21. dakikada attığı şık frikik golü Yeşil Burun Adalarının turnuva tarihindeki ilk golü oldu. Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan Afrika ülkesi, ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalmıştı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Grubun son maçında Uruguay, lider İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan'ın rakibi olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS:

Bunum Türkiye defteri kapandı.. haber değeri de yok artık.

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