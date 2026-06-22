Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN NEFİS GOL

Yeşil Burun Adaları, maçın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta harika bir gol buldu. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bu pozisyondaki yer tutuşu futbol otoriteleri tarafından eleştirilerin odağı oldu.

URUGUAY GERİ DÖNDÜ

Uruguay, 44. dakikada Maxi Araujo ve 45+6'ncı dakikada Agustin Canobbio'nun golleriyle 2-1 öne geçerek devreyi üstün tamamladı.

MUSLERA'DAN BİR HATA DAHA

Mücadelenin 61. dakikasında Uruguay'da Muslera'nın boşa çıktığı pozisyonda Helio Varela fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay ile Yeşil Burun Adaları'nı 2-2 berabere kaldı.

YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZIYOR

Bu sonuçla birlikte Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları'nın İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alması dikkatleri çekti.

KUPADAKİ İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Kevin Pina'nın 21. dakikada attığı şık frikik golü Yeşil Burun Adalarının turnuva tarihindeki ilk golü oldu. Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan Afrika ülkesi, ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalmıştı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Grubun son maçında Uruguay, lider İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan'ın rakibi olacak.