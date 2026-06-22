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Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu
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"Daha 17" dizisinde Nuray karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, Bodrum'da geçirdiği tatilden paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Çekimlere verilen arayı dinlenerek değerlendiren oyuncunun tatil kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Rol aldığı "Daha 17" dizisinin çekimlerinin de Bodrum'da devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan oyuncu, set arasını dinlenerek değerlendirdi.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

PAYLAŞIMLARINA YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren Aksüyek'in paylaşımları hayranlarının ilgisini çekti.

Doğal görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun Bodrum kareleri magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

SET ARASINI TATİLLE DEĞERLENDİRDİ

Çekimlerden fırsat buldukça sahilde vakit geçiren Aksüyek, yazın keyfini çıkarırken takipçileriyle de güncel paylaşımlar yapmayı sürdürdü.

Oyuncunun Bodrum'dan yayınladığı kareler, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

çok çirkin

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Haber YorumlarıKemal Senel:

??????????????????????

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