Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olayda, 3 yaşındaki A.D. evde bulunan tiner dolu şişeden yanlışlıkla içti.

Bir süre sonra fenalaşan çocuğun durumunu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorların yoğun bakımda tedavisini sürdürdüğü çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı