Haberler

Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde evde bulunan tineri yanlışlıkla içen 3 yaşındaki A.D. fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olayda, 3 yaşındaki A.D. evde bulunan tiner dolu şişeden yanlışlıkla içti.

Bir süre sonra fenalaşan çocuğun durumunu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorların yoğun bakımda tedavisini sürdürdüğü çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi