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Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak

Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak
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Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olacağı, 1800 okulda ise eğitim saatlerinde değişiklik yapılacağı bildirildi. 49 vilayette kırmızı alarm verildi.

FRANSA'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olacağı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette 'kırmızı', 45 vilayette 'turuncu' alarm verildiğini duyurdu. Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesinin bugün 49 vilayette 'kırmızı'ya, 40 vilayette 'turuncu'ya çıkarılacağı belirtildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı. Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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