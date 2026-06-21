Ceset sandılar, cansız manken çıktı

ARTVİN'de baraj yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, cansız manken ile karşılaştı.

Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ayakları görünen ceset olduğu ihbarı sonrası AFAD personeli ve Hopa Deniz polisi ekipleri harekete geçti. Dalgıç ekipleri, suya dalış yaptı. İncelemede, ekipler cansız mankenle karşılaştı. Sudan çıkarılan cansız manken bölgeden kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı