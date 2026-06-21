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Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Ceset sandılar, cansız manken çıktı
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Artvin'de Muratlı Barajı'nda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, suda cansız bir manken buldu.

ARTVİN'de baraj yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, cansız manken ile karşılaştı.

Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ayakları görünen ceset olduğu ihbarı sonrası AFAD personeli ve Hopa Deniz polisi ekipleri harekete geçti. Dalgıç ekipleri, suya dalış yaptı. İncelemede, ekipler cansız mankenle karşılaştı. Sudan çıkarılan cansız manken bölgeden kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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