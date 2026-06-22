Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Paraguay Milli Takımı'nı desteklerken kameralara yansıyan Daniela Naiel Aguilera Fischer, görüntülerin yayılmasının ardından "Paraguayita" lakabıyla anılmaya başladı.

"TÜRKİYE BANA ŞANS GETİRDİ"

Bir anda geniş kitleler tarafından tanınan Naiel Aguilera'nın, yaşadığı beklenmedik ilgi sonrası yaptığı açıklama da dikkat çekti. Genç modelin, "Türkiye bana şans getirdi" sözleri kısa sürede çok konuşuldu.

YAPAY ZEKA SANDILAR

Naiel Aguilera'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar fotoğrafların gerçek olmadığını düşündü. "Fazla kusursuz" bulunduğu için karelerin yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği iddia edildi. Ancak Aguilera'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve videolar, gerçek bir kişi olduğunu ortaya koydu.

TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELDİ

"Paraguayita" lakabıyla popüler hale gelen genç kadının, artan ününün ardından moda ve reklam sektöründen teklifler almaya başladığı öne sürüldü. Naiel Aguilera'nın ayrıca dizi oyunculuğu için de teklif aldığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLARI MİLYONLARA ULAŞTI

Naiel Aguilera'nın popülerliği yalnızca Türkiye- Paraguay maçıyla sınırlı kalmadı. Paraguay'ın Nikaragua ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Defensores del Chaco Stadı'nda çekilen fotoğrafları da kısa sürede milyonlara ulaştı.