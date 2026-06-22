Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

CHP'de parti içi dengeleri etkileyebilecek gelişmelerin yaşanacağı kritik bir haftaya girildi. Parti kulislerinde, Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli mesajlar vermesinin beklendiği konuşuluyor.

İddialara göre Özel, kurultay sürecine ilişkin belirsizliğin sona ermesi için eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunacak. Bu çağrının, "Kurultay için bir tarih belirlenmesi ya da mevcut süreçle devam edilmesi" yönünde olacağı öne sürülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya vereceği yanıtın, parti içindeki ayrışma ve gelecekteki siyasi tablo açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

YENİ PARTİ İDDİALARI GÜNDEMDE

CHP kulislerinde son günlerde yeni parti iddiaları da yoğun şekilde konuşuluyor. Parti içinde yeni bir siyasi oluşumun gündeme gelmesi halinde isminin "Yürüyüş" olabileceği öne sürülüyor.

Yeni bir parti kurulması durumunda, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden isimlerin bir araya getirileceği ve geniş tabanlı bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

GRUP TOPLANTISI MERAKLA BEKLENİYOR

CHP'de bu hafta grup toplantısında kimin konuşacağından çok, Özgür Özel'in vereceği mesajların içeriği merak ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini genel merkezde toplayacağı öğrenildi. Toplantının gündeminde disiplin süreçlerinin yer alacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel'in ise Meclis'teki grup toplantısında yeni siyasi yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yapabileceği konuşuluyor.

YENİ PARTİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR İDDİASI

Kulis bilgilerine göre, yeni bir siyasi oluşum ihtimaline karşı çeşitli hazırlıklar yürütülüyor. Partinin vitrininde ve kurucular kurulunda yer alabilecek isimler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

Özgür Özel'in bazı hukukçular ve sanatçılarla da temas kurduğu ileri sürülürken, olası yeni partiye kaç milletvekili ve belediye başkanının katılabileceğine yönelik değerlendirmelerin de sürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com