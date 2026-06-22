Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu
Merkez Seyhan ilçesinde halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, müşterisinden temizlemek için aldığı battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdanda 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartları buldu. "Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz" diyerek hemen müşterinin evine dönüp paraları teslim eden esnaf, teşekkür beklerken kadının "Cüzdanları koyduğum poşet nerede?" sorusuyla karşılaştı. Dürüst esnafın o anları kaydettiği görüntüler, kadının tavrı nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı.
- Adana'da halı yıkama işletmecisi Mehmet Emin Evşin, battaniyenin içinde bulduğu 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartlarını müşterisine teslim etti.
- Müşteri kadın, parayı ve kartları teslim almasına rağmen 'Poşetim nerede' diyerek cüzdanlarını koyduğu poşeti sordu.
Adana’da, halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, müşterisinden yıkamak için aldığı battaniyenin içinden çıkan cüzdanlarda 20 bin lira, 50 avro ile kredi kartları buldu. Evşin, para ve kartları sahibine teslim ettiği kadın ise "Poşetim nerede" diye sordu. Evşin, “Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük” dedi.
Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde halı yıkama tesisi işleten Mehmet Emin Evşin, müşterisinden yıkamak için 2 yorgan ile 2 battaniye teslim aldı. Sokakta araç trafiğini engellememek için bölgeden ayrılan Evşin, sonraki müşterinin evine vardığında etiket yapıştırmak için battaniyelerden birini açtı. Battaniyenin içinden 3 cüzdan düştüğünü fark eden Evşin, 20 bin lira, 50 avro ile kredi kartları buldu. Telefonla görüştüğü müşterisinin evine dönen Evşin, para ve kredi kartlarını teslim etti. Kadın müşteri ise cüzdanlarını koyduğu poşetin nerede olduğunu sordu. Evşin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
"MÜŞTERİYİ ARAYIP DURUMU BİLDİRDİK"
Yaşananları anlatan Mehmet Emin Evşin, “Cumartesi sabahı müşterimizden 2 yorgan, 2 battaniye aldık. Normalde, kapının önünde müşterinin ismini yazıp, verdiği malzemelere yapıştırıyoruz. O sırada sokakta trafik olduğu için bir sonraki müşterinin adresine gittik. Battaniyeyi açınca içinden 3 cüzdan çıktı. Cüzdanları kontrol ettiğimde 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartlarını buldum. Müşteriyi arayıp durumu bildirdik. Götürüp, teslim ettim” dedi.
"TEŞEKKÜR ETMEDEN POŞETİ SORDU"
Başına böyle bir şey gelse, yine aynısını yapacağını belirten Evşin, “İçimde art niyet olsaydı, durumu müşteriye hiç söylemezdim. Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz. Çektiğim videoyu da sanal medyada paylaştım. Müşterinin, ‘Poşetim nerede’ demesi gündem oldu. Cüzdanı yere koyduğumda hava rüzgarlı olduğu için poşet uçuyor. Teşekkür etmeden, poşeti sordu” diye konuştu.