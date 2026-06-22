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İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

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İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
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Yerel seçimlerde alınan yenilginin ardından bir süredir istifa baskısı altında olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bekleneni yaptı. ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Starmer istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından görevini bıraktığını duyurdu. Başbakanlık Konutu önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Kral ile görüştüm, istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak bakanların peş peşe istifa etmesi sonrası İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

Keir Starmer istifa kararını açıkladıktan sonra kameralar önünde eşine sarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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