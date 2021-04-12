Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 12 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18:00'de toplanacak. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi, tam kapanma gelir mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tam kapanma olacak mı, yeni kararlar alınacak mı merak etti. Tüm bu konular bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında konuşulacak. Bilim Kurulu toplantısı saat 18:00 'da başlayacak. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni kararlar yarın gerçekleşecek Kabine toplantısında alınacak. Ancak, Kabine'nin netleştireceği her karar, öncesinde bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak kurul, Kabine'ye tavsiye kararlarını sunacak.

Bilim Kurulu Toplantısı bugün 12 Nisan Pazartesi saat 18:00 'da başlayacak.

BİLİM KURULU TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı henüz başlamadı. Bilim Kurulu toplantısı bittikten sonra açıklama yapması bekleniyor. Sonuçları haberimizde paylaşacağız.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE EK TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR"

Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" dedi.

"AŞILAMAYA RAĞMEN TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL"

Şu anda vaka sayılarında yeni bir pik yaşandığını ve yarın başlayacak olan Ramazan ayıyla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirterek, "Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıdaki önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili tarafları var. Kovid ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor."

SPOR VE MASAJ SALONLARI KAPANABİLİR

Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden yetkili, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir" dedi.

VAKALAR 50 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Türkiye'de yeni tespit edilen vaka sayısı pazar günü 50 bin 678 ile art arda beşinci günde de 50 bin eşiğinin üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Nisan günü 237 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sırasında görülen en yüksek günlük can kaybı 276 kişi ile çarşamba günü kaydedildi.