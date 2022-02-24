Başkan Özyiğit, MTSO Meclis Toplantısında fark yaratan projelerini anlattı

Başkan Abdullah Özyiğit, MTSO Meclis Toplantısında yaptığı sunumda sosyal yardımlardan eğitime, kültür, sanattan spora ve ekolojiden kentsel tasarıma kadar Hareket, Eğitim, Hemşehrilik, Dayanışma, Kentleşme ve Ekoloji'den oluşan 6 temel ilke kapsamında hayata geçirdikleri projeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

"Stratejik planımızı katılımcılıkla hazırladık"

Yenişehirlilerin refah düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek ve Yenişehir'in sahip olduğu altyapıyı geliştirmek amacıyla kaynaklarını etkin kullanarak, projeleri tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Özyiğit, 5 yıllık stratejik planlarını halkın katılımı ile oluşturduklarını ve bu konuda Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi. Bu süreçte 5 bin 70 talep ve öneri aldıklarını kaydeden Başkan Özyiğit, "Seçildikten hemen sonra 5 yıllık stratejik planımızı oluşturmak amacıyla 32 mahallemizde toplantılar düzenleyerek, halkımızı dinledik. Muhtarlıklara sandıklar kurarak, toplantılara katılamayan vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini yazılı olarak aldık.Ayrıca internet üzerinden de anket çalışması yaparak, halkımızın taleplerini aldık.Daha sonra uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla spor, sosyo-kültürel, sosyal hizmetler, kentsel hizmetler ve ekoloji konularında çalıştaylar düzenledik. Ve Türkiye'de ilk defa bir belediye stratejik planını halkın katılımı ile hazırlamış oldu." dedi.

Eğitimde fark yaratan Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli

Yenişehir Belediyesinin yine Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) tarafından yerinde inceleneceği açıklanan Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, " Türkiye'de kapağı hiç açılmamış olan erken çocukluk eğitimi için göreve gelir gelmez harekete geçtik.Projeyi çocuklarımızı erken yaşta desteklemek üzerine tasarladık.'Her Aile Bir Okuldur' sloganıyla hayata geçirdiğimiz proje ile Türkiye'de bir ilke imza attık.Yenişehir Belediyesi Akademiyi kurarak Marmara Üniversitesi iş birliğiyle çocuklardaki gelişimsel sorunların erken dönemde tespit edilmesini sağlıyor ve verdiğimiz eğitimlerle çocuklara ve ailelere destek veriyoruz."diye konuştu. Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli'nin Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi, 0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi, 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi, 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme, 3-6 Yaş Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM), 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim ve 0-6 Yaş Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere 7 ayrı basamaktan oluştuğunu belirten Başkan Özyiğit, proje kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları detaylı olarak anlattı. Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezini inşa ettiklerini ve Yenişehir Belediyesi Akademiyi de kurduklarını söyledi.

"718 üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdük"

Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesini hizmete açarak toplamda 718 erkek ve kadın üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdüklerini de dile getirerek, Yenişehirli lisans öğrencilerine 1500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 750 TL'lik eğitim yardımında da bulunduklarını kaydetti.

"Yenişehir Halk Masası ile çözüm aradığın an başlıyor"

Göreve geldikten kısa bir süre sonra Yenişehir Halk Masası'nı hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Özyiğit, "Yenişehir Halk Masası; 444 33 54 telefon numaralı çağrı hattı, yüz yüze görüşme, Whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen talep, şikâyet ve önerileri tek tek kayıt altına alıyor. Talepler hızlı bir şekilde değerlendirilerek belediyedeki yetkili birimlere veya ilgili kurumlara anında iletiliyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi veriliyor" dedi.

Yenişehir Halk Kart ve Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile dar gelirlilere destek

Dar gelirli ailelere yönelik çalışmaları ile ilgilide bilgi veren Başkan Özyiğit, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Yenişehir Halk Kart Projesi ile yüzlerce aileye dokunduk.Yenişehir Halk Kart sahipleri, kartlara yatırdığımız sosyal destek tutarlarıyla, anlaşmalı marketlerde alkol ve tütün ürünleri hariç kartlarını tüm alışverişlerde kullanabiliyor.Yenişehir Halk Kart ile alışverişlerde indirim uygulayan yerel esnaflardan alışveriş yapılıyor. Bu şekilde hem ihtiyaç sahipleri hem de yerel esnaf kazanıyor. Şu anda 719 aileye destek veriyoruz. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarımızın yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyoruz. Başlattığımız Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." İfadelerini kullandı.

"Sosyal yardımlar ve Aşevi hizmeti ile de Yenişehirlilerin yanındayız"

Dayanışma ilkesi kapsamında binlerce ihtiyaç sahibine destek verdiklerini söyleyen Başkan Özyiğit, "Dar gelirli hemşehrilerimize bugüne kadar içerisinde 15 çeşit temel ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 20 bin adet gıda kolisi ve 2 bin 500 kahvaltılık paketi dağıttık.Gelen talepler ve Sosyal Hizmet Ekibimizin yaptığı tespitler doğrultusunda gıda ve giyecek desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına tablet ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıyor, engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye ile engelli puseti, medikal yürüteç ve hasta bezine kadar destekte bulunuyoruz.Ayrıca vatandaşlarımıza pandemi sürecinde 10 bin hijyen paketi, 650 binin üzerinde maske ve 15 bin adet dezenfektan dağıttık. Yenişehir Belediyesi Aşevimizde hijyenik koşullarda pişirdiğimiz yemekleri günde ortalama 600 vatandaşımıza ikram ediyoruz. Aşevimize gelip yemek alamayan hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Her gün evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz." Şeklinde konuştu.

Kültür Kompleksinin inşaatı bitti, Balık Pazarı için temel kazısı çalışması başladı

Menteş Mahallesi'nde yaptıkları Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin inşaatının sona erdiğini ve Eğriçam Mahallesi'nde yapacakları Yenişehir Belediyesi Balık Pazarı için de temel kazısı çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Özyiğit, "Çocuklarımız için ders çalışma alanlarının da yer alacağı kütüphane ve taziye evinden oluşan Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksi'nin yapımında sona yaklaştık.Sosyal mekânların da yer alacağı Kompleksimizi kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Taze balık tüketimini ve sağlıklı beslenmeyi arttırmak amacıyla Eğriçam Mahallemizde yapacağımız Yenişehir Belediyesi Balık Pazarı için temel kazısına geçtiğimiz hafta başladık. 1108 metrekarelik alandan oluşan Balık Pazarı 11 dükkân, kafeterya, pişirme alanı ve büfeden oluşacak." dedi.

Yenişehir kültür ve sanatın merkezi haline geldi

İki modern sanat galeri kurduklarını ve 1 yılda 5 bin sanatseveri sergilerle buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Abdullah Özyiğit, kültür ve sanat eğitimleri verdiklerini de söyledi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde kurduğumuz Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ile kentimize kültür sanat alanında yeni bir soluk kazandırdık.Modern sanat galerilerimizde açtığımız 7 sergi ile 174 sanatçının,755 eserini sergiledik ve 5 binin üzerinden sanatseveri ağırladık.Ayrıca Hafıza Mekânı'nda onlarca sanat etkinliği de düzenledik. Vatandaşlarımıza kültür ve sanat eğitimleri vermek amacıyla Kişisel Gelişim Merkezi(KİGEM) kurduk.KİGEM ile oluşturduğumuz sanat atölyelerinde bale, jazz dans, bağlama, gitar, bendir, keman, piyano, resim, drama, tiyatro, latin dansları, halk oyunları, pilates, yoga ve zumba dersleri veriyoruz. Kültür ve sanat kurslarımız her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor ve şu anda verilen kurslarda, 950 kursiyer eğitim görüyor." dedi.

Avrupa Triatlon Kupası, Yenişehir'de yapılacak

Sportif altyapı imkanlarını çocuklarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, futbol, voleybol, basketbol, tenis ve jimnastik branşlarında yüzlerce çocuğa eğitim verdiklerini söyledi. Yenişehir Triatlonu ile ilgili konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, 16-17 Nisan tarihlerinde Avrupa Triatlon Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını belirterek şunları dile getirdi: "2019 yılında Mersin'de ilk kez bir triatlon yarışının düzenlenmesine öncülük ederek, Yenişehir Triatlonu'nu düzenledik.Pandemi nedeniyle 2020'de yapamadığımız 2. Yenişehir Triatlonu'nu 2021 yılında gerçekleştirdik. Gösterdiğimiz başarı ile Mersin'e yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırdık. Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan'da Yenişehir'de koşulacak. Yarışa Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 600'e yakın triatletin katılımını bekliyoruz."

Mersin-KKTC arası yüzme parkuru uluslararası düzeyde ses getirdi

Akdeniz Barış Parkuru ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özyiğit, "İlk olarak 2019 yılında "Barışa Kulaç At" sloganıyla sivil toplum kuruluşlarımızın da destekleriyle Mersin-KKTC arası yüzme geçişini gerçekleştirdik. KKTC üzerindeki haksız ambargoya dikkat çekmek ve Türkiye ile KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz yüzme geçişleri uluslararası düzeyde ses getirdi.Akdeniz Barış Parkuru yüzme geçişi Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından geçtiğimiz yıl 'Yılın Performası'na bu yıl da 'Yılın Yüzme Etkinliği'ne aday gösterildi." şeklinde konuştu.

Alanya Sokağı ve Çevresindeki Sokakları Yenileme Projesi

Yaptıkları çalışmayla Alanya Sokağı'nın turistik bir yer haline geldiğine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Mersin'in en yoğun alışveriş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Alanya Sokağı ve çevresindeki sokakları tamamen yeniledik.Sokaklarda görsel kirlilik ve tehlike oluşturan enerji kabloları yeraltına indirildi, yağmursuyu hatları genişletildi, su baskınları ve caddelerdeki çökmeler önlendi.Kuzey-güney yönünde trafiğe kapatarak, yeşillendirdiğimiz Alanya Sokağı alışveriş yapmanın ve gezmenin keyifli olduğu turistik bir mekân haline geldi.Çalışmalar kapsamında ayrıca tek tip tabela uygulamasını da hayata geçirecek esnafın daha estetik, daha küçük tabelalar ve brandalar kullanmasını teşvik edeceğiz. Sokaktaki binalarda boyama çalışmaları da yaparak, binalar renklendireceğiz."dedi.

Yenişehir Belediyesi ekoloji konusunda da fark yaratıyor

Sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladıklarını, inşaat sahalarına çevreci düzenlemeler getirdiklerini ve Yenişehir'de havai fişek ve dilek feneri kullanımını yasakladıklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, Sıfır Atık Projesi hakkında da detaylı bilgi verdi.Başkan Özyiğit, "Hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen 2 mahallede 7 ayda 71 ton ambalaj atığı toplayarak yeniden ekonomiye kazandırdık.Pilot bölge içinde olmayan ancak talepte bulunan site ve apartmanlara da ambalaj atığı geri dönüşüm kutusu bırakıyoruz. Proje kapsamında ekiplerimiz bin 510 daireyi ziyareti etti,bin 700 adet kutu ve 46 bin adet mavi renkli poşet dağıttı. 2022 yılı içinde Sıfır Atık Projesi'ni 8 mahallede ve Yenişehir ilçesinde bulunan tüm eğitim kurumlarında uygulamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi için Cumhurbaşkanlığından onay bekliyoruz"

34 hektardan oluşan Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi için Cumhurbaşkanlığından onay beklediklerini söyleyen Başkan Abdullah Özyiğit, "Söz konusu bölge için 4 fiziksel tasarım alternatifi oluşturduk, proje onaylandığı takdirde uygulamaya başlayacağız." dedi.

Gelincik Tepesi için çalışmalar kısa sürede başlayacak

Mersinlilerin heyecanla beklediği Gelincik Tepesi Projesi için kiralama işlemlerinin tamamladığını söyleyen Başkan Abdullah Özyiğit, "Mersin'in balkonu olarak tarif edebileceğimiz ve kentimizin seyir zevki en yüksek alanı olan Gelincik Tepesi'deki 23 hektarlık alanı Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladık.Şu anda alanın projelendirmesini yapıyoruz. Etap etap bitirerek, hizmete açacağız.Proje tamamlandığında Mersinliler sosyal alanlarla donatılmış yeni bir seyir tepesine kavuşacak."şeklinde konuştu.

Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını ve Yenişehir Karahacılı Nar Ekşisi ve Yenişehir Çavak Portakal Reçeli adıyla iki ürünümüz kooperatif çatısı altında markalaştı ve tüketicilerle buluşturduklarını ifade etti.

Yenişehir'de katma değeri yüksek ürünler yetişiyor

Hazırladıkları proje ile Değirmençay'da safran üretiminin başladığını dile getiren Başkan Özyiğit, "Yenişehir'de yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi ile ilk etapta iki üreticimiz safran üretimine başladı.İlk hasadımızı iki ayrı bölgede Kasım ayında gerçekleştirdik.Kırsal mahallelerimizde salep, avokado ve ejder meyvesi gibi ürünlerde yetiştirmek için hemşehrilerimize destek vereceğiz."dedi.Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı ile üreten kadınlara destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Özyiğit, "Üreten kadınlara destek vermek ve kadınları üretime teşvik etmek amacıyla Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı'nı açtık.Kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakaladığı Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı ile kadınlar hem üretiyor hem de kazanıyor."diye konuştu.

Başkan Özyiğit'in sunumu MTSO meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Sunum sonrası meclis üyelerinin de görüşlerini alan ve sorularına cevap verenBaşkan Özyiğit, davetleri nedeniyle MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a teşekkür etti.

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