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Başakşehir deprem risk haritası! Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Başakşehir deprem risk haritası! Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yayımlanan 'Başakşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı', ilçenin deprem riskini ayrıntılı olarak inceliyor. Kitapçıkta, Başakşehir'in zemin yapısı, bina yaşları ve olası can kayıpları gibi kritik verilere yer verilmiş. Bu veriler ışığında Başakşehir'in deprem riski değerlendiriliyor. Peki, Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Başakşehir deprem riski haritası!

Başakşehir deprem riski haritası! İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden Başakşehir, olası büyük İstanbul depreminde karşılaşabileceği riskler açısından dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Başakşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Başakşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Başakşehir'deki binaların %30'unun 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Başakşehir deprem risk haritası! Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Başakşehir İlçesi Vs30 Dağılımı

BAŞAKŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Başakşehir, İstanbul'un kuzeybatısında yer almasına rağmen, deprem riski açısından tamamen güvenli bir bölge değil. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Başakşehir'de ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 2.500 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Başakşehir'in deprem açısından dikkatli olunması gereken bir bölge olduğunu gösteriyor.

Başakşehir deprem risk haritası! Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAŞAKŞEHİR'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Başakşehir'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Altınşehir, Güvercintepe ve Şahintepe mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Kayabaşı ve Ziya Gökalp mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Başak ve Bahçeşehir mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Başakşehir deprem risk haritası! Başakşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAŞAKŞEHİR DEPREM ZEMİN HARİTASI

Başakşehir'in zemin yapısı, deprem riskini belirleyen önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Başakşehir'de, özellikle Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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