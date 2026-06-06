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Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: 10 bin TL'lik madeni parayı el arabasıyla getirdiler

Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: 10 bin TL'lik madeni parayı el arabasıyla getirdiler
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaevine giren Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çiftinin düğününde damadın arkadaşları, bir haftada topladıkları 10 bin TL değerindeki madeni paraları el arabasıyla salona getirerek renkli anlar yaşattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaevine giren çiftinin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı sürpriz, davetlilerin ilgi odağı oldu.

Erbaa'da bir düğün salonunda düzenlenen törende Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çifti hayatlarını birleştirdi. Düğün sırasında gerçekleştirilen takı merasiminde damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı. Bir hafta boyunca çeşitli yerlerden topladıkları madeni paraları bir araya getiren 4 arkadaş, yaklaşık 10 bin TL değerindeki bozuk paraları el arabasına yükleyerek salona getirdi. Takı merasiminde el arabasını gören davetliler hayret ederken, salonda renkli anlar yaşandı.

Arkadaş grubu adına konuşan Hamit Aydın, her düğünde farklı etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Beytullah Şahin arkadaşımızın düğününe geldik. Biz 8 arkadaş sürekli birbirilerimizin düğününde böyle değişik etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sefer Beytullah'a daha ağır bir şey yapalım istedik. Yaklaşık bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin TL değerindeki madeni parayı arkadaşımız için biriktirdik. Şu an arkadaşımız Beytullah'a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık. Bunun için çok uğraştık" dedi.

Sürpriz takı karşısında şaşırdıklarını söyleyen gelin ve damat ise, "Ne desek az kalır, o yüzden konuşmayacağız" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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