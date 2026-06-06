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Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Zeyve Şelil Dağı'nda nesli koruma altında olan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürü halinde görülen keçiler, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Zeyve Şelil Dağı'nda koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli koruma altında olan dağ keçileri, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağın sarp yamaçlarında rahatlıkla hareket eden keçiler, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu.

Doğal yaşamın önemli türleri arasında yer alan dağ keçilerinin sürü halinde görüntülenmesi, yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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