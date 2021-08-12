Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 11.30

BASIN DUYURUSU12. 08. 2021(11. 30 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

12. 08. 2021

(11. 30 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Akçakoca ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın'da; 208 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp Kastamonu'da; 777 personel, 61 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp Sinop'ta; 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp Bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayıları;

AFAD; 61 personel ve 9 araç Sahil Güvenlik Komutanlığı; 17 personel ve 14 bot Jandarma Genel Komutanlığı; 412 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak TIR'ı Emniyet Genel Müdürlüğü; 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Mutfak TIR'ı 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi; 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör Tarım ve Orman Bakanlığı; 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör sevk edilmiştir. DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 77 personel/gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olup; 500 sıcak yemek, 1. 050 kumanya, 1. 768 ikramlık malzeme, 1. 229 içecek ve 2. 434 su dağıtımı yapılmıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayancık merkezden 25 afetzede güvenli bölgelere helikopter ile tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir Barınma Çalışmaları

Bartın'da 3 bin kişi kapasiteli Mehmet Rifat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu tahsis edilmiş olup 3 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 460 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 87 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde Meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 50 adet jeneratör hazırlanmıştır. 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır.

Altyapı Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır.

Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır.

Haberleşme Çalışmaları

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Ku¨re'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 83, 8 mm, Ayancık'ta 240, 5 mm, Boyabat'ta 76, 6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78, 6 mm, Gerze'de 72, 4 mm, Merkez'de 83, 8 mm, Tu¨rkeli'nde 88, 8 mm yağış du¨şmu¨ştu¨r.

Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18. 00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre