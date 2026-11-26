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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Gürcistan'da yaşanan olayların ardından destek geldi. Bordo-mavili kulüp, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahaleyi kınarken UEFA'nın kararlarına da tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK MÜDAHALEYİ KINADI

Trabzonspor Kulübü, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu. Yaşanan olayları şiddetle kınayan bordo-mavili kulüp, güvenlik güçlerinin müdahalesini orantısız olarak nitelendirdi. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Trabzonspor, siyah-beyazlı camianın yanında olduğunu vurguladı.

UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Trabzonspor'un açıklamasında UEFA'nın İsrail takımlarıyla oynanan karşılaşmalara ilişkin kararları da hedef alındı. Bordo-mavili kulüp, Türk takımlarının iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasına tepki gösterdi. UEFA'nın söz konusu kararlarının çifte standart içerdiğini belirten Trabzonspor, bu uygulamaları kabul etmediklerini bildirdi.

TÜRK FUTBOLUNA BİRLİK ÇAĞRISI

Kulüpler arasındaki sportif rekabetin ötesinde bir dayanışma mesajı veren Trabzonspor, Türk futboluna ve taraftarlara yönelik haksızlıklar karşısında birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bordo-mavili kulübün açıklamasında hem taraftar güvenliği hem de Türk takımlarının uluslararası karşılaşmalarda kendi taraftarları önünde oynama hakkı ön plana çıktı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Trabzonspor Kulübü, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor Kulübü"

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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