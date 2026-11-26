Galatasaray ile İtalya Serie A ekiplerinden Como arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Como Başkanı Mirwan Suwarso ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i ziyaret etti.

GALATASARAY VE COMO ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Karşılıklı hediye takdiminin gerçekleştiği görüşmenin ardından iki kulübün başkanları, ziyaretin içeriğine ve geleceğe dönük hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ''

Como'nun kısa sürede katettiği mesafeye dikkat çeken Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, görüşmede tecrübe paylaşımı yaptıklarını vurguladı. Özbek, Como'nun kısa sürede 4. Lig'den yükselerek üst ligde yer almasını önemli bulduğunu ifade ederek "Como çok başarılı bir kulüp. Çok kısa bir süre içerisinde 4. Lig'den yükselerek üst ligde yer almaları son derece önemli. Birbirimizle tecrübelerimizi paylaştık. Onların bu kadar kısa sürede bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl katettiklerini konuştuk. Bundan sonraki süreçte Como ile Galatasaray arasındaki ilişkileri geliştireceğiz. Böyle bir karar aldık. Geleceğe yönelik ilişkilerimizi geliştireceğimizden bahsediyorum. Özellikle İtalya'da ve aynı zamanda Endonezya'da… Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

MIRWAN SUWARSO: ''ÇOK ŞEY ÖĞRENMEYİ UMUYORUZ''

Galatasaray'ın köklü tarihine vurgu yapan Como Başkanı Mirwan Suwarso ise RAMS Park'ta ağırlanmaktan onur duyduğunu belirtti. Kendi kulüplerinin ligde ve Avrupa kupalarında gelişim ve adaptasyon sürecinde olduğunu dile getiren Suwarso, "Başkan tarafından burada ağırlanmak benim için gerçekten büyük bir onur. Galatasaray, böylesine köklü bir tarihe sahip kulüp. Como ise Avrupa kupalarında, hatta ligde bile henüz kendini geliştirme ve bu seviyelere alışma sürecinde olan bir kulüp. Buraya gelerek hem Başkan'dan hem de takımların yönetim kadrolarından çok şey öğrenmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.