Konya'da çeşmeden su dolduran 70 yaşındaki kadını bıçaklayan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da sokaktaki çeşmeden su dolduran 70 yaşındaki kadına bıçakla saldıran Muhammet K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırıda hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadın tedaviye alınırken, şüphelinin kadını tanımadığı ve rastgele bıçakladığı öne sürüldü.
KAMERAYA YANSIYAN SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Konya'da sokaktaki çeşmeden su dolduran P.G. (70) adlı kadına bıçakla saldıran Muhammet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Muhammet K.'nin kadını tanımadığı ve yolda görüp rastgele bıçakladığı öne sürüldü. Tedaviye alınan P.G.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çeşmede su dolduran P.G., damacanalarının başında beklediği sırada yanına yaklaşan Muhammet K., cebindeki bıçağı çıkarıp kadının iki kez sırtına, bir kez da göğsüne sapladığı anlar yer aldı. P.G. yere yığılırken, Muhammet K.'nin soğukkanlı bir şekilde yoluna devam ederek bölgeden uzaklaştığı görüldü.